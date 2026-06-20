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En VivoActualizado hace 35 segundos

EN VIVO: Países Bajos vs. Suecia, siga el minuto a minuto de este partido del Mundial 2026

El equipo neerlandés, con una de las nóminas más completas del torneo, se mide con el conjunto escandinavo, líder del Grupo F.

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Daniel Bello
Daniel Bello
20 de junio de 2026 - 04:41 p. m.

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Jugadores de Países Bajos durante el calentamiento previo al partido contra Suecia en el Mundial 2026.
Jugadores de Países Bajos durante el calentamiento previo al partido contra Suecia en el Mundial 2026.
Foto: EFE - SAM WASSON
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Países Bajos y Suecia se enfrentan este sábado por la segunda fecha del Grupo F del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El duelo se jugará en el NRG Stadium de Houston en un partido que puede marcar el rumbo de la zona antes de llegar a la última fecha de la fase de grupos.

La Naranja Mecánica llega obligada a reaccionar tras el empate 2-2 con Japón en su debut, donde Virgil van Dijk y Crysencio Summerville marcaron, pero los neerlandeses no pudieron sostener la ventaja. Ronald Koeman sabe que ganar este 20 de junio es clave para encaminar su clasificación.

Suecia, en cambio, llega en un estado de gracia absoluto tras golear 5-1 a Túnez en el estreno, resultado que la posiciona como líder del grupo con una diferencia de gol de +4. Con Alexander Isak y Viktor Gyökeres en gran nivel, el conjunto de Graham Potter buscará un triunfo que prácticamente le asegure el pase a la siguiente ronda.

Minuto a minuto de Países Bajos vs. Suecia en el Mundial 2026:

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Países Bajos

Ronald Koeman se decantó por un 4-3-3; Bart Verbruggem; Denzel Dumfries, Virgil van Dij, Jean-Paul van Hecke y Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Riejnders; Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

La FIFA designó al árbitro Michael Oliver para dirigir este duelo entre Países Bajos y Suecia. Su compatriotas Stuart Burt y James Mainwaring serán sus asistentes. En el VAR estará Jarred Gillett, también de Inglaterra.

Hace 5 horas

¿A qué hora arranca el partido?

Fecha: Sábado 20 de junio

Hora: 12:00 p.m.

Canal: DSports, Paramount+ y Win Sports

Estadio: NRG Stadium de Houston, Texas

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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