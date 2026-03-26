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EN VIVO: siga el minuto a minuto de las semifinales de Europa del Repechaje al Mundial 2026

La segunda tanda de las semifinales europeas del Repechaje FIFA tendrá siete juegos en simultáneo. Acá podrá seguir los resultados en vivo.

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Redacción Deportes
26 de marzo de 2026 - 08:11 p. m.

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La segunda tanda de las semifinales europeas del Repechaje FIFA tendrá siete juegos en simultaneo. Acá podrá seguir los resultados en vivo.
La segunda tanda de las semifinales europeas del Repechaje FIFA tendrá siete juegos en simultaneo. Acá podrá seguir los resultados en vivo.
Foto: EFE - MICHELE MARAVIGLIA
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Europa dio inicio a las semifinales del Repechaje para el Mundial 2026. El primer cotejo se lo llevó Turquía por la mínima contra Rumanía y es la primera selección que se instala en la ronda final.

En pocos minutos comenzará la segunda tanda de los duelos europeos que consta de siete juegos. Italia es la selección histórica que tiene los reflectores encima por las dudas que arrastra desde 2006 a nivel competitivo. En 2010 y 2014 quedó eliminado en la fase de grupos y en 2018 y 2022 quedó fuera de la fiesta mundialista.

Todos los partidos se podrán seguir a través de ESPN y Disney+.

Siga acá el minuto a minuto de los juegos del Repechaje europeo

Hace 5 horas

25 minutos

  • Italia 0-0 Irlanda del Norte
  • Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
  • Ucrania 0-1 Suecia
  • Polonia 0-0 Albania
  • Eslovaquia 1-1 Kosovo
  • Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
  • República Checa 0-2 Irlanda
Hace 5 horas

20 minutos de juego en todos los partidos

  • Italia 0-0 Irlanda del Norte
  • Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
  • Ucrania 0-1 Suecia
  • Polonia 0-0 Albania
  • Eslovaquia 1-0 Kosovo
  • Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
  • República Checa 0-0 Irlanda
Hace 5 horas

12 minutos de juego

  • Italia 0-0 Irlanda del Norte
  • Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
  • Ucrania 0-1 Suecia
  • Polonia 0-0 Albania
  • Eslovaquia 1-0 Kosovo
  • Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
  • República Checa 0-0 Irlanda
Actualización claveHace 5 horas

¡Empieza la jornada!

  • Italia 0-0 Irlanda del Norte
  • Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
  • Ucrania 0-0 Suecia
  • Polonia 0-0 Albania
  • Eslovaquia 0-0 Kosovo
  • Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
  • República Checa 0-0 Irlanda
Actualización claveHace 5 horas

Los juegos de semifinales europeas

  • Italia vs. Irlanda del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Ucrania vs. Suecia | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Polonia vs. Albania | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Eslovaquia vs. Kosovo | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
  • República Checa vs. Irlanda | 2:45 p.m. (hora Colombia)
Hace 5 horas

Turquía, primer clasificado a las finales

La selección de Turquía se impuso 1-0 a Rumanía en Estambul y dio un paso firme hacia la Copa del Mundo 2026. La apertura del marcador, y único tanto, llegó al minuto 53 gracias a Ferdi Kadioglu, quien aprovechó un pase preciso de Arda Güler para quebrar la defensa rumana con una diagonal y definir ante la salida de Ionut Radu.

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Por Redacción Deportes

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