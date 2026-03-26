EN VIVO: siga el minuto a minuto de las semifinales de Europa del Repechaje al Mundial 2026

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Europa dio inicio a las semifinales del Repechaje para el Mundial 2026. El primer cotejo se lo llevó Turquía por la mínima contra Rumanía y es la primera selección que se instala en la ronda final.
En pocos minutos comenzará la segunda tanda de los duelos europeos que consta de siete juegos. Italia es la selección histórica que tiene los reflectores encima por las dudas que arrastra desde 2006 a nivel competitivo. En 2010 y 2014 quedó eliminado en la fase de grupos y en 2018 y 2022 quedó fuera de la fiesta mundialista.
Todos los partidos se podrán seguir a través de ESPN y Disney+.
Siga acá el minuto a minuto de los juegos del Repechaje europeo
25 minutos
- Italia 0-0 Irlanda del Norte
- Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
- Ucrania 0-1 Suecia
- Polonia 0-0 Albania
- Eslovaquia 1-1 Kosovo
- Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
- República Checa 0-2 Irlanda
20 minutos de juego en todos los partidos
- Italia 0-0 Irlanda del Norte
- Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
- Ucrania 0-1 Suecia
- Polonia 0-0 Albania
- Eslovaquia 1-0 Kosovo
- Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
- República Checa 0-0 Irlanda
12 minutos de juego
- Italia 0-0 Irlanda del Norte
- Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
- Ucrania 0-1 Suecia
- Polonia 0-0 Albania
- Eslovaquia 1-0 Kosovo
- Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
- República Checa 0-0 Irlanda
¡Empieza la jornada!
- Italia 0-0 Irlanda del Norte
- Gales 0-0 Bosnia y Herzegovina
- Ucrania 0-0 Suecia
- Polonia 0-0 Albania
- Eslovaquia 0-0 Kosovo
- Dinamarca 0-0 Macedonia del Norte
- República Checa 0-0 Irlanda
Los juegos de semifinales europeas
- Italia vs. Irlanda del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Gales vs. Bosnia y Herzegovina | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Ucrania vs. Suecia | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Polonia vs. Albania | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Eslovaquia vs. Kosovo | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte | 2:45 p.m. (hora Colombia)
- República Checa vs. Irlanda | 2:45 p.m. (hora Colombia)
Turquía, primer clasificado a las finales
La selección de Turquía se impuso 1-0 a Rumanía en Estambul y dio un paso firme hacia la Copa del Mundo 2026. La apertura del marcador, y único tanto, llegó al minuto 53 gracias a Ferdi Kadioglu, quien aprovechó un pase preciso de Arda Güler para quebrar la defensa rumana con una diagonal y definir ante la salida de Ionut Radu.
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