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EN VIVO: Turquía vs. Rumanía en los play-offs mundialistas de Europa

El ganador de este duelo se medirá con el vencedor de la llave entre Eslovaquia y Kosovo.

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Daniel Bello
Daniel Bello
26 de marzo de 2026 - 05:06 p. m.
Arda Güler (Turquía) e Ianis Hagi (Rumanía) están llamados a ser protagonistas en este duelo.
Arda Güler (Turquía) e Ianis Hagi (Rumanía) están llamados a ser protagonistas en este duelo.
Foto: Archivo Particular
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El Tüpraş Stadium de Estambul será este jueves el escenario de un duelo electrizante entre Turquía y Rumanía por los play-offs mundialistas. Ambas naciones llegan con la urgencia de romper sequías históricas en la máxima cita del fútbol. Se espera un ambiente hostil y apasionante.

El conjunto otomano parte como favorito gracias no solo a su localía, sino también al brillo de Arda Güler y Kenan Yildiz. Tras escoltar a España en su grupo, los dirigidos por Vincenzo Montella buscan imponer su localía y jerarquía técnica. El talento del mediocampista del Real Madrid será vital para superar la presión rumana y acercarse al Mundial 2026.

Rumanía llega a esta repesca impulsada por su rendimiento en la Nations League, soñando con regresar al torneo tras veintiocho años de ausencia. Bajo el mando de Mircea Lucescu, el equipo confía en la creatividad de Ianis Hagi y Dennis Man. Aunque atraviesan un recambio generacional, su historial favorable frente a los turcos alimenta la ilusión.

Minuto a minuto de Turquía vs. Rumanía:

Actualización claveHace 5 horas

Arrancó el partido entre Turquía y Rumanía

⏱️ ‘1 | TUR 🔴🔴0️⃣-0️⃣🟡🟡ROU: Francois Letexier hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en Estambul, donde el ambiente está intenso tanto adentro como fuera de la cancha. El dueño de casa quiere imponer condicoines.

Hace 5 horas

Ya casi arranca el primer repechaje

La expectativa es gigante y ya falta poco para el arranque. Las tribunas ya están pintadas de roja debido a la masiva asistencia de los hinchas turcos a este compromiso. Los locales quieren volver al Mundial tras 24 años de ausencia, mientras que los visitantes esperan ponerle fin a 28 años de espera.

Hace 5 horas

La sede de este encuentro

Este partido tendrá lugar en el Tüpraş Stadium, casa del Besiktas de Estambul, que cuenta con una capacidad de 42.445 espectadores. Su construcción arrancó en 2013 y fue terminado en 2016.

Hace 5 horas

El clima en Estambul

En Estambul, donde se llevará a cabo este duelo de repechaje entre Turquía y Rumanía, la temperatura rondará los 11° grados centígrados. No hay probabilidad de lluvia y la humedad es del 78%.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El colegiado francés François Letexier será el árbitro de este encuentro entre Turquía y Rumanía. Sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni serán sus jueces de línea. Willy Delajod, también de Francia, será el encargado del VAR.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Rumanía

Mircea Lucescu se decantó por un 4-2-1-3 para madirse con Tuquía: Ionuț Radu; Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă y Nicușor Bancu; Răzvan Marin, Vlad Dragomir e Ianis Hagi; Dannis Man, Daniel Bîrligea y Valentin Mihăilă.

Actualización claveHace 6 horas

El XI de Turquía

Vincenzo Montella dispondrá de un 4-3-3 para enfrentar a Rumanía: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı y Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu y Arda Güler; Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz y Kenan Yıldız.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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