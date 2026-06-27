EN VIVO | Ghana 0-0 Croacia y Panamá 0-0 Inglaterra: última fecha del grupo L

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Se viene una gran definición en el grupo L de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ingleses, croatas y ghaneses saltan al campo de juego con la firme intención de clasificar de la mejor manera a la segunda ronda de la cita orbital. Panamá será juez de los británicos, pues llega a la última jornada sin chances de clasificar a la fase de eliminación directa. En el papel, Inglaterra tiene todo dado para clasificar como primero del grupo sin muchos aprietos, pero habrá que jugar y demostrarlo en la cancha.
En el otro partido de la zona, Ghana y Croacia disputan una verdadera final que definirá quién clasifica segundo y quién clasifica como un mejor tercero. Eso sí, a la espera de cómo terminen los demás grupos y cuáles son los ocho seleccionados que avanzarán a los 16avos de final como mejores terceros. Sin duda será un primer turno emocionante que servirá para alistar motores para el gran partido del día: Colombia vs. Portugal. Un juego entre sudamericanos y europeos por la punta del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Minuto a minuto de la última jornada en el grupo L: Mundial 2026
Jornada sin emociones
⏱️ 10’ Ghana 🟡 0-0 🔴 Croacia ⚽
⏱️ 10’ Panamá ⚪️ 0-0 🔴 Inglaterra ⚽
Poco o nada ocurre tanto en Filadelfia entre Ghana y Croacia como en Nueva York con Panamá e Inglaterra. Parecen bastante cómodos los cuatro equipos con el empate sin goles.
Comienza la última fecha del grupo L
⏱️ 0’ Ghana 🟡 0-0 🔴 Croacia ⚽
⏱️ 0’ Panamá ⚪️ 0-0 🔴 Inglaterra ⚽
Los XI de la realeza inglesa
XI de Panamá
XI de Croacia
XI de Ghana
¿A qué hora empiezan los partidos?
Croacia vs. Ghana
- Fecha: sábado 27 de junio de 2026
- Lugar: Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania
- Hora: 4:00 p.m.
- Canal: DSports, DGO y Paramount+
Panamá vs. Inglaterra
- Fecha: sábado 27 de junio de 2026
- Lugar: MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos
- Hora: 4:00 p.m.
- Canal: DSports, DGO y Paramount+
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