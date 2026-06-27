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En VivoActualizado hace 34 segundos

EN VIVO | Ghana 0-0 Croacia y Panamá 0-0 Inglaterra: última fecha del grupo L

La selección de Los Tres Leones, candidata al título, define su suerte en la ronda de los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
27 de junio de 2026 - 09:14 p. m.
Harry Kane, goleador y capitán de la selección inglesa, en una rueda de prensa en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Harry Kane, goleador y capitán de la selección inglesa, en una rueda de prensa en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Foto: EFE - Mariscal
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Se viene una gran definición en el grupo L de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ingleses, croatas y ghaneses saltan al campo de juego con la firme intención de clasificar de la mejor manera a la segunda ronda de la cita orbital. Panamá será juez de los británicos, pues llega a la última jornada sin chances de clasificar a la fase de eliminación directa. En el papel, Inglaterra tiene todo dado para clasificar como primero del grupo sin muchos aprietos, pero habrá que jugar y demostrarlo en la cancha.

En el otro partido de la zona, Ghana y Croacia disputan una verdadera final que definirá quién clasifica segundo y quién clasifica como un mejor tercero. Eso sí, a la espera de cómo terminen los demás grupos y cuáles son los ocho seleccionados que avanzarán a los 16avos de final como mejores terceros. Sin duda será un primer turno emocionante que servirá para alistar motores para el gran partido del día: Colombia vs. Portugal. Un juego entre sudamericanos y europeos por la punta del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Minuto a minuto de la última jornada en el grupo L: Mundial 2026

Hace 5 horas

Jornada sin emociones

⏱️ 10’ Ghana 🟡 0-0 🔴 Croacia ⚽

⏱️ 10’ Panamá ⚪️ 0-0 🔴 Inglaterra ⚽

Poco o nada ocurre tanto en Filadelfia entre Ghana y Croacia como en Nueva York con Panamá e Inglaterra. Parecen bastante cómodos los cuatro equipos con el empate sin goles.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la última fecha del grupo L

⏱️ 0’ Ghana 🟡 0-0 🔴 Croacia ⚽

⏱️ 0’ Panamá ⚪️ 0-0 🔴 Inglaterra ⚽

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¿A qué hora empiezan los partidos?

Croacia vs. Ghana

  • Fecha: sábado 27 de junio de 2026
  • Lugar: Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pensilvania
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

Panamá vs. Inglaterra

  • Fecha: sábado 27 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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