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En VivoActualizado hace 15 minutos

EN VIVO: Uruguay vs. Cabo Verde, siga el minuto a minuto de este partido del Mundial 2026

Tras el empate con Arabia Saudita, La Celeste va por su primera victoria en el Mundial que se disputa en Norteamérica.

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Daniel Bello
Daniel Bello
21 de junio de 2026 - 09:33 p. m.

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Uruguay viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo H.
Uruguay viene de empatar 1-1 con Arabia Saudita en la primera fecha del Grupo H.
Foto: AFP - CHANDAN KHANNA
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Uruguay y Cabo Verde se enfrentan este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un duelo que puede reordenar una zona que arrancó completamente igualada. El compromiso se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, escenario que ya fue testigo del debut charrúa en el certamen.

La celeste sintió que dejó puntos en el camino tras igualar 1-1 con Arabia Saudita en su presentación, resultado que generó críticas pese a la mejoría mostrada en el complemento. Marcelo Bielsa espera enderezar el rumbo y mejorar la efectividad ofensiva ante la debutante africana para sumar una victoria que acerque a Uruguay a los 16vos de final.

Cabo Verde, por su parte, no se conforma con haber sorprendido a España en su histórico debut mundialista. Los tiburones azules buscan un nuevo golpe sobre la mesa este domingo en el Hard Rock Stadium, conscientes de que quieren algo más que una simple participación en la Copa del Mundo: quieren escribir su propia historia.

Minuto a minuto el duelo entre Uruguay y Cabo Verde:

Hace 5 horas

El XI de Cabo Verde

Bubista saltará al campo con un 4-5-1: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges y Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Jamiro Moonteiro y Garry Rodrigues; Gilson Tavares.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Uruguay

Marcelo Bielsa apostó por un 4-2-3-1: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cácares, Mathías Olivera y Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio, Federico Valverde y Maximiliano Araújo; Federico Viñas.

Hace 5 horas

El encargado de impartir justicia

El árbitro noruego Espen Eskas fue designado por la FIFA para dirigir este duelo entre uruguayos y caboverdianos. Sus compatriotas Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin serán sus jueces de línea. El francés Willy Delajod estará a cargo del VAR.

Hace 5 horas

¿A qué hora arranca el partido?

  • Fecha: Domingo 21 de junio de 2026
  • Hora en Colombia: 5:00 p. m.
  • Estadio: Miami Stadium (Miami, Estados Unidos)
  • Dónde verlo en Colombia: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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