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Entrevista con Wílmer Cabrera: “El Mundial es el momento más icónico para un futbolista”

El entrenador bogotano instalado en Estados Unidos habló con El Espectador sobre su experiencia mundialista en Francia 1998, su carrera y la evolución del seleccionado norteamericano.

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Daniel Bello
Daniel Bello
01 de julio de 2026 - 02:03 p. m.
Wílmer Cabrera, exfutbolista de la selección de Colombia y director técnico. / MLS
Wílmer Cabrera, exfutbolista de la selección de Colombia y director técnico. / MLS
Foto: MLS

El instante más grande de la carrera de Wilmer Cabrera tiene fecha. Ocurrió a mediados de junio, cuando escuchó cómo sonaban las notas del himno nacional mientras pisaba el césped. Primero pasó en Lyon, luego en Montpellier y por último en Lens. Por esos días, durante el Mundial de Francia 1998, el entonces lateral de la selección de Colombia se sintió realizado.

“El momento más icónico para cualquier futbolista de cualquier parte del mundo es aquel en el que sale a representar a su país en un Mundial de fútbol. Ese es el sueño de todo niño,...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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