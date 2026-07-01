Entrevista con Wílmer Cabrera: “El Mundial es el momento más icónico para un futbolista”

Wílmer Cabrera, exfutbolista de la selección de Colombia y director técnico. / MLS Foto: MLS

El instante más grande de la carrera de Wilmer Cabrera tiene fecha. Ocurrió a mediados de junio, cuando escuchó cómo sonaban las notas del himno nacional mientras pisaba el césped. Primero pasó en Lyon, luego en Montpellier y por último en Lens. Por esos días, durante el Mundial de Francia 1998, el entonces lateral de la selección de Colombia se sintió realizado.

“El momento más icónico para cualquier futbolista de cualquier parte del mundo es aquel en el que sale a representar a su país en un Mundial de fútbol. Ese es el sueño de todo niño,...