Enzo Fernández: de la emotiva carta a Messi en 2016 a sostenerlo en su último Mundial Foto: Instagram de Enzo Fernández

¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona al fin? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder? Enzo Fernández

El 27 de junio de 2016, mientras Lionel Messi anunciaba entre lágrimas su renuncia a la selección de Argentina después de perder la final de la Copa América Centenario contra Chile, un adolescente de apenas 15 años decidió escribir una carta en Facebook. No era un futbolista profesional, ni imaginaba que algún día compartiría un vestuario con el capitán. Era un juvenil de River Plate llamado Enzo Fernández que, como millones de argentinos, se negaba a aceptar que el mejor jugador del mundo dejara de vestir la camiseta albiceleste.

En lugar de...