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Enzo Fernández: de la emotiva carta a Messi en 2016 a sostenerlo en su último Mundial

Mucho antes de convertirse en una de las figuras de Argentina en el Mundial 2026, Enzo Fernández fue un adolescente que salió en defensa de Lionel Messi cuando renunció a la selección. Diez años después, el volante del Chelsea es uno de los hombres clave en el último sueño mundialista del capitán albiceleste.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
17 de julio de 2026 - 05:01 p. m.
Enzo Fernández: de la emotiva carta a Messi en 2016 a sostenerlo en su último Mundial
Enzo Fernández: de la emotiva carta a Messi en 2016 a sostenerlo en su último Mundial
Foto: Instagram de Enzo Fernández

¿Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona al fin? ¿Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder?

Enzo Fernández

El 27 de junio de 2016, mientras Lionel Messi anunciaba entre lágrimas su renuncia a la selección de Argentina después de perder la final de la Copa América Centenario contra Chile, un adolescente de apenas 15 años decidió escribir una carta en Facebook. No era un futbolista profesional, ni imaginaba que algún día compartiría un vestuario con el capitán. Era un juvenil de River Plate llamado Enzo Fernández que, como millones de argentinos, se negaba a aceptar que el mejor jugador del mundo dejara de vestir la camiseta albiceleste.

En lugar de...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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