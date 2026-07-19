Enzo Fernández, expulsado en la final del Mundial: vea la jugada que dejó a Argentina con 10

El mediocampista argentino recibió la segunda tarjeta amarilla en el tiempo de reposición y fue expulsado en el minuto 94. Foto: EFE - SARAH YENESEL

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Cuando más sufría Argentina en la final del Mundial 2026, llegó un golpe que le podrá costar en la prórroga. Enzo Fernández, una de las grandes figuras de la selección albiceleste durante todo el torneo, fue expulsado en el último minuto del tiempo reglamentario, dejando al equipo de Lionel Scaloni con diez jugadores justo antes del inicio del tiempo extra. Todo ocurrió en un compromiso que, hasta ese momento, seguía igualado 0-0, pero con una España claramente dominante.

España fue superior y Argentina resistió como pudo

El desarrollo del encuentro favoreció a la selección española prácticamente de principio a fin. El equipo dirigido por Luis de la Fuente controló la posesión, recuperó constantemente la pelota en la mitad del campo y llevó el peso ofensivo de la final, mientras Argentina tuvo serias dificultades para salir jugando y conectar con Lionel Messi, quien fue neutralizado durante gran parte del compromiso.

Las ocasiones más claras también fueron para España. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Ferrán Torres exigieron en distintos momentos a Emiliano “Dibu” Martínez, que respondió para mantener el empate sin goles.

En el complemento, el dominio español se mantuvo. Argentina realizó modificaciones buscando mayor equilibrio, pero siguió sin encontrar respuestas ofensivas y, incluso al llegar al minuto 90, todavía no registraba remates a puerta.

La expulsión que cambia la final

El momento decisivo llegó en el tiempo de reposición. Enzo Fernández ya había sido amonestado después de protestar una decisión arbitral. El mediocampista hizo un gesto levantando el brazo hacia el juez central, quien respondió mostrándole la tarjeta amarilla.

Pocos instantes después, en el 90+3′, el argentino volvió a quedar en el centro de la escena. En la disputa de un balón con Pau Cubarsí, llegó tarde a la acción. El defensor español alcanzó primero la pelota y Fernández terminó impactándolo con el impulso de la jugada.

El árbitro Slavko Vincic no dudó y mostró la segunda tarjeta amarilla, seguida de la roja, enviando al volante argentino al vestuario cuando restaban apenas segundos para el final del tiempo reglamentario.

Un duro golpe para la albiceleste

La expulsión representa una baja de enorme impacto para Argentina. Enzo Fernández había sido uno de los futbolistas más determinantes de la selección durante esta Copa del Mundo, por lo que su ausencia obliga a la albiceleste a afrontar el tiempo extra con un hombre menos y sin uno de sus principales referentes en la mitad del campo.

El encuentro llegó al cierre de los 90 minutos con empate 0-0, aunque con un panorama favorable para España por el desarrollo del juego. Ahora, además de sostener el resultado, Argentina deberá intentar resistir en inferioridad numérica mientras busca mantenerse con vida en la lucha por el título mundial.

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