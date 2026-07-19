España, campeón del mundo: el verano en Nueva York más bonito de La Roja

El equipo ibérico ganó dando una verdadera exhibición, venció a una aguerrida Argentina, que aguantó con uno menos hasta la prórroga, y casi fuerza los penaltis. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

Ferran Torres rompió al fin la resistencia de Emiliano Martínez en el segundo tiempo de la prórroga y le dio a España el segundo Mundial de su historia. Casi se cae la tribuna norte, en la que estaban agolpados todos los españoles.

Después de 105 minutos de asedio constante, de una exhibición de posesión y paciencia, la selección de Luis de la Fuente encontró el premio que había merecido durante toda la tarde. Argentina cayó 1-0 en el MetLife Stadium y vio escapar el sueño del bicampeonato. También fue la despedida mundialista de Lionel Messi,...