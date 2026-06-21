España goleó 4-0 a Arabia Saudita y está a un paso de los dieciseisavos: vea los goles

Jugadores de la selección española. Foto: EFE - Lavandeira Jr

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

España no dejó dudas en su segunda presentación del Mundial 2026. Este domingo, en la fecha 2 del Grupo H, la selección dirigida por Luis de la Fuente goleó 4-0 a Arabia Saudita y se afianzó en el primer lugar de su grupo, a un paso de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El partido se rompió temprano. Apenas corría el minuto 10 cuando Lamine Yamal culminó una buena jugada colectiva para abrir el marcador y anotar su primer gol en una Copa del Mundo.

La roja no se conformó y, antes de la media hora, ya había ampliado la diferencia: Mikel Oyarzabal apareció dos veces, primero en el minuto 21, luego de una serie de rebotes para hacerse con el balón dentro del área chica y definir sin ningún problema.

Luego, al minuto 24, llegó un centro desde el costado que recibió Cucurella, quien cabeceó para bajar el esférico; Dani Olmo, como de carambola, tocó el balón, que le cayó a Oyarzabal, solo en el segundo palo, y definió para marcar su segundo gol del partido y poner el 3-0 parcial.

Con un contundente 3-0, España se fue al descanso sin sobresaltos, dominando por completo las acciones contra un rival que se limitó a resistir.

En el complemento, el libreto no cambió. España siguió controlando el balón y las opciones de gol, y el cuarto tanto llegó en propia puerta: en el minuto 49, Hassan Tambakti, en un intento por desviar un remate de Cucurella, terminó mandando el balón a su propio arco.

Desde entonces, y pese a algunos cambios en ambos equipos, el resultado no se movió más. España manejó los tiempos del partido sin mayores complicaciones hasta el silbatazo final.

Con esta goleada, España llegó a 4 puntos y lidera el Grupo H, mientras que Arabia Saudita quedó en el tercer puesto, con un punto, y ve complicado su camino hacia la siguiente ronda. Todo esto, esperando el resultado del partido entre Uruguay y Cabo Verde, que cerrará la segunda fecha del Grupo H.

Sobre los minutos finales, Ferran Torres llegó a marcar lo que habría sido el quinto gol del partido. Sin embargo, la jugada fue revisada y el tanto terminó siendo anulado por posición adelantada, dejando la celebración en suspenso

Para los españoles, el triunfo los deja prácticamente con un pie en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador