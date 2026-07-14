Publicidad

Home

Deportes
Mundial 2026
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

España siempre fue candidato al título del Mundial y hoy bailó al favorito de todos

Las razones detrás del triunfo que metió a La Roja a la final de la Copa del Mundo. Ahora, esperarán por Argentina o Inglaterra.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
14 de julio de 2026 - 11:33 p. m.
Pedro Porro, el autor del segundo gol de España en las semifinales del Mundial.
Pedro Porro, el autor del segundo gol de España en las semifinales del Mundial.
Foto: EFE - Carlos Ramírez

Hubo un momento en este Mundial en el que España dejó de parecer candidata y empezó a ser observada con desconfianza. El estreno frente a un Cabo Verde incómodo, intenso y valiente sembró dudas alrededor del campeón de Europa. Sin embargo, el tiempo terminó dándole la razón a Luis de la Fuente. Aquel empate o sufrimiento inicial no fue un síntoma de debilidad, sino el primer examen de un equipo que fue creciendo partido tras partido. El mismo Cabo Verde terminó eliminando a Uruguay y puso contra las cuerdas a Argentina, demostrando que aquel...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

España

España - Francia

España vs Francia

Francia vs España

Mundial 2026

Partidos Mundial 2026

Final Mundial 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.