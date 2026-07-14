España siempre fue candidato al título del Mundial y hoy bailó al favorito de todos

Pedro Porro, el autor del segundo gol de España en las semifinales del Mundial. Foto: EFE - Carlos Ramírez

Hubo un momento en este Mundial en el que España dejó de parecer candidata y empezó a ser observada con desconfianza. El estreno frente a un Cabo Verde incómodo, intenso y valiente sembró dudas alrededor del campeón de Europa. Sin embargo, el tiempo terminó dándole la razón a Luis de la Fuente. Aquel empate o sufrimiento inicial no fue un síntoma de debilidad, sino el primer examen de un equipo que fue creciendo partido tras partido. El mismo Cabo Verde terminó eliminando a Uruguay y puso contra las cuerdas a Argentina, demostrando que aquel...