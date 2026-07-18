España vs. Argentina: hora y dónde ver en vivo la final del Mundial de Norteamérica 2026

El español Rodri Hernández y el argentino Lionel Messi han sido dos de los mejores jugadores de esta Copa del Mundo. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este domingo, el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York, será el escenario de la gran final del Mundial 2026. España y Argentina se enfrentarán en el partido más esperado del torneo, con el objetivo de conquistar la gloria y cerrar con broche de oro una cita que reunió a las mejores selecciones del planeta.

Lo único seguro antes del pitazo inicial es que una selección de enorme tradición añadirá una nueva estrella sobre su escudo. La Roja aspira a conquistar su segundo título mundial, mientras que la Albiceleste intentará alcanzar la cuarta consagración de su historia y seguir ampliando su legado en la máxima competición del fútbol.

El seleccionado español llega impulsado por una campaña sobresaliente, especialmente por la solidez de su funcionamiento colectivo y defensivo. Los dirigidos por Luis de la Fuente apenas recibieron un gol en siete presentaciones, mantienen puntaje perfecto y saben que, si repiten el nivel mostrado hasta ahora, estarán muy cerca de levantar el trofeo.

Argentina, por su parte, afronta la final con el rótulo de campeona defensora, luego de conquistar su tercera estrella en Catar 2022. Conservando la base del equipo que alcanzó aquella histórica consagración, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni vuelve a ilusionarse con levantar la Copa del Mundo y reafirmar una de las etapas más exitosas de su historia.

Además del campeón, la final también podría definir al mejor jugador del torneo. En Argentina, Lionel Messi, uno de los máximos goleadores del certamen, aparece como el principal favorito para quedarse con el Balón de Oro, mientras que España cuenta con el joven Lamine Yamal y el mediocampista Rodri Hernández como firmes candidatos.

El duelo también enfrentará dos estilos que han marcado el desarrollo del campeonato. España ha impuesto su característico control del balón y una presión constante para dominar a sus rivales, mientras que Argentina ha combinado experiencia, jerarquía y contundencia para superar cada eliminatoria, demostrando por qué llegó nuevamente a la definición del título.

El MetLife Stadium ofrecerá un ambiente inmejorable para la gran definición, con más de 80.000 aficionados alentando desde las tribunas. También habrán presentaciones musicales en la previa del partido y un histórico show de medio tiempo. La cantante colombiana Shakira, con su canción Dai Dai, hace parte del grupo de artistas que se presentan este domingo.

Cuando termine la acción en East Rutherford, comenzará la cuenta regresiva para la próxima final de la Copa del Mundo dentro de cuatro años. España, Marruecos y Portugal albergarán la mayor parte de los encuentros de la edición de 2030, aunque la Conmebol también tendrá un papel especial, con partidos confirmados en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Hora y dónde ver en vivo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina:

Fecha: Domingo 19 de julio

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: MetLife Stadium (Nueva York)

Canal: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador