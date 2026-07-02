España 0-0 Austria: siga aquí en vivo los 16avos de final del Mundial 2026

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este no es un partido cualquiera para España. Desde el 11 de julio de 2010, la selección ibérica no gana un duelo de eliminación directa en un mundial. Ese día, los que en ese entonces dirigía Vicente del Bosque, pasaron a la historia como la única generación de futbolistas españoles campeones del mundo.
Y aunque éxitos no le han faltado en el último tiempo, campeón de la Eurocopa en Alemania 2024, lo cierto es que en la gran cita del deporte, España le ha quedado debiendo a sus aficionados y al mundo del fútbol. En Brasil 2014 quedó eliminado en la fase de grupos a manos de Chile.
En Rusia 2018 sucumbió en los octavos de final frente al anfitrión por la vía de los penales. Mismo destino que corrió en Catar 2022 contra Marruecos. A priori, rivales que no deberían provocarle tantas complicaciones en el juego. Una historia que se repite esta tarde con Austria en Norteamérica 2026.
Habrá que ver si los hoy jugadores del seleccionado de Luis de la Fuente logran dejar atrás los fantasmas del pasado y comienzan a escribir una nueva página en la historia del fútbol español. Una que podría ser el prólogo de la segunda Copa Mundial de la FIFA en las vitrinas de la Real Federación en Madrid.
Minuto a minuto de España vs. Austria: Mundial 2026
Gol anulado a España
⏱️ 29’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽
El árbitro señala una falta contra el arquero austriaco en un tiro de esquina español. Una decisión que le niega el primer gol al conjunto ibérico.
Pausa de hidratación
⏱️ 23’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽
Si bien los jugadores austriacos todavía no le ven la cara a Unai Simón, España comienza a sentirse incómoda con el trámite del partido.
Austria hace su partido
⏱️ 17’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽
Los austriacos no dejan girar a los receptores españoles. Al menos en estos primeros 17 minutos se hacen necesarios los talentos españoles para romper con la disciplina de Austria.
Control español
⏱️ 8’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽
El mediocampo ibérico se impone con su toque rápido y móvil para hundir a Austria en su propio campo, al menos durante los minutos iniciales.
Se mueve el balón en Los Ángeles
⏱️ 0’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽
XI austriaco
XI español
¿A qué hora juega España?
- Fecha: jueves 2 de julio de 2026
- Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California
- Hora: 2:00 p. m.
- Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook