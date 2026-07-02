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España 0-0 Austria: siga aquí en vivo los 16avos de final del Mundial 2026

Los campeones del mundo en 2010 buscan dejar atrás los fantasmas de Rusia 2018 y Catar 2022, donde quedaron eliminados en la segunda ronda.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de julio de 2026 - 07:31 p. m.
Luis de la Fuente, entrenador de la selección española de fútbol, y Ralf Rangnick, estratega del seleccionado austriaco, previo al duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA.
Luis de la Fuente, entrenador de la selección española de fútbol, y Ralf Rangnick, estratega del seleccionado austriaco, previo al duelo por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA.
Foto: AFP - PATRICK T. FALLON JUAN MABROMATA
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Este no es un partido cualquiera para España. Desde el 11 de julio de 2010, la selección ibérica no gana un duelo de eliminación directa en un mundial. Ese día, los que en ese entonces dirigía Vicente del Bosque, pasaron a la historia como la única generación de futbolistas españoles campeones del mundo.

Y aunque éxitos no le han faltado en el último tiempo, campeón de la Eurocopa en Alemania 2024, lo cierto es que en la gran cita del deporte, España le ha quedado debiendo a sus aficionados y al mundo del fútbol. En Brasil 2014 quedó eliminado en la fase de grupos a manos de Chile.

En Rusia 2018 sucumbió en los octavos de final frente al anfitrión por la vía de los penales. Mismo destino que corrió en Catar 2022 contra Marruecos. A priori, rivales que no deberían provocarle tantas complicaciones en el juego. Una historia que se repite esta tarde con Austria en Norteamérica 2026.

Habrá que ver si los hoy jugadores del seleccionado de Luis de la Fuente logran dejar atrás los fantasmas del pasado y comienzan a escribir una nueva página en la historia del fútbol español. Una que podría ser el prólogo de la segunda Copa Mundial de la FIFA en las vitrinas de la Real Federación en Madrid.

Minuto a minuto de España vs. Austria: Mundial 2026

Actualización claveHace 5 horas

Gol anulado a España

⏱️ 29’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽

El árbitro señala una falta contra el arquero austriaco en un tiro de esquina español. Una decisión que le niega el primer gol al conjunto ibérico.

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️ 23’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽

Si bien los jugadores austriacos todavía no le ven la cara a Unai Simón, España comienza a sentirse incómoda con el trámite del partido.

Hace 5 horas

Austria hace su partido

⏱️ 17’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽

Los austriacos no dejan girar a los receptores españoles. Al menos en estos primeros 17 minutos se hacen necesarios los talentos españoles para romper con la disciplina de Austria.

Hace 5 horas

Control español

⏱️ 8’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽

El mediocampo ibérico se impone con su toque rápido y móvil para hundir a Austria en su propio campo, al menos durante los minutos iniciales.

Actualización claveHace 5 horas

Se mueve el balón en Los Ángeles

⏱️ 0’ España 🔴 0-0 ⚪ Austria ⚽

Hace 5 horas

XI austriaco

Hace 5 horas

XI español

Actualización claveHace 6 horas

¿A qué hora juega España?

  • Fecha: jueves 2 de julio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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