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España vs. Bélgica, en vivo: siga aquí los cuartos de final del Mundial 2026

Los campeones en Sudáfrica 2010 quieren llegar a su segunda semifinal en la historia, mientras que los del Bosque de Las Ardenas a la tercera en el registro.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
10 de julio de 2026 - 06:00 p. m.

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SoFi Stadium de Los Ángeles, California, sede del partido en los cuartos de final del Mundial 2026, este viernes 10 de julio, entre España y Bélgica.
SoFi Stadium de Los Ángeles, California, sede del partido en los cuartos de final del Mundial 2026, este viernes 10 de julio, entre España y Bélgica.
Foto: Getty Images via AFP - ALEX GRIMM
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La selección española tiene la difícil tarea de emular a los héroes nacionales de Sudáfrica 2010 y llevar a su país a su segunda semifinal mundialista. Son tan pocas veces en la historia que España ha pisado esta instancia que la única vez que lo hizo fue campeón del mundo, el mismo objetivo de este año.

Del otro lado, la selección belga busca llegar a su tercera semifinal de Copa del Mundo, así como lo hizo en los mundiales de México 1986 y Rusia 2018. Sin embargo, no es una misión sencilla pues Bélgica tiene al frente a un rival que si se va de Norteamérica 2026 sin el trofeo será recibido como fracaso.

Minuto a minuto de España vs. Bélgica

Actualización claveHace 5 horas

Hora y dónde ver el vivo

  • Fecha: viernes 10 de julio de 2026
  • Lugar: SoFi Stadium de Los Ángeles, California
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Lamine Yamal

 

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