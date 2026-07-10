España vs. Bélgica, en vivo: siga aquí los cuartos de final del Mundial 2026

SoFi Stadium de Los Ángeles, California, sede del partido en los cuartos de final del Mundial 2026, este viernes 10 de julio, entre España y Bélgica. Foto: Getty Images via AFP - ALEX GRIMM

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La selección española tiene la difícil tarea de emular a los héroes nacionales de Sudáfrica 2010 y llevar a su país a su segunda semifinal mundialista. Son tan pocas veces en la historia que España ha pisado esta instancia que la única vez que lo hizo fue campeón del mundo, el mismo objetivo de este año.

Del otro lado, la selección belga busca llegar a su tercera semifinal de Copa del Mundo, así como lo hizo en los mundiales de México 1986 y Rusia 2018. Sin embargo, no es una misión sencilla pues Bélgica tiene al frente a un rival que si se va de Norteamérica 2026 sin el trofeo será recibido como fracaso.

Minuto a minuto de España vs. Bélgica

Fecha : viernes 10 de julio de 2026

Lugar : SoFi Stadium de Los Ángeles, California

Hora : 2:00 p. m.

Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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