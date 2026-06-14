España vs. Cabo Verde: hora y dónde este partido del Grupo H del Mundial 2026

Jugadores de la selección de España en la previa de un amistoso disputado contra Perú la semana pasada. Foto: EFE - Alex Cruz

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Este lunes se estrena uno de los grandes favoritos al título en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección de España, en busca de su segunda estrella, hace su aparición en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia y en frente tendrá al debutante Cabo Verde.

El partido entre La Roja y los Tiburones Azules abrirá la acción en el Grupo H. No será el único de la zona programado en esta jornada dominical, pues desde las 5:00 p.m., Arabia Saudita y Uruguay se verán las caras en el Hard Rock Stadium de Miami.

España llega con Lamine Yamal como el rostro de una generación que ilusiona al mundo. El extremo del Barcelona, que superó las molestias físicas de las últimas semanas, estará disponible para el debut. Junto a Pedri, Nico Williams, Dani Olmo y Gavi, conforma uno de los ataques más potentes de todo el campeonato.

La selección de Luis de la Fuente llega a este Mundial con un modelo de juego completamente asentado, basado en el dominio del balón, la superioridad técnica en el mediocampo y la capacidad de acelerar por las bandas. También llega con la base que conquistó la Eurocopa 2024 hace dos años.

Pocas selecciones tienen tantas alternativas de alto nivel. En la portería compiten Unai Simón, David Raya y Joan García. De la Fuente conservó el núcleo campeón de Europa, con 16 jugadores que repiten respecto al título continental.

Cabo Verde, el primer desafío español

Cabo Verde disputará el primer Mundial de su historia. Hablamos de un país de poco más de 500.000 habitantes que logró clasificarse por delante de selecciones africanas históricas como Camerún. Para los Tiburones Azules, el solo hecho de estar en Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya representa su mayor logro futbolístico.

La referencia ofensiva de Cabo Verde es Ryan Mendes, capitán, máximo goleador histórico y líder del vestuario a sus 36 años. A su alrededor aparecen futbolistas como Dailon Livramento, uno de los héroes de la clasificación, y el defensor Logan Costa, probablemente el jugador con mayor proyección internacional de la plantilla.

Muchos consideran que el verdadero objetivo de Cabo Verde no es pelear el liderato del grupo, sino llegar vivo a la tercera fecha para enfrentar a Arabia Saudita. Ese partido podría definir si la selección africana hace historia al acceder por primera vez a una fase eliminatoria de Copa del Mundo.

Este lunes también tendremos acción del Grupo G. A las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, Bélgica y Egipto se medirán en el Lumen Field de Seattle. Y a las 8:00 de la noche, Irán y Nueva Zelanda completarán la jornada en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Cuatro partidos en un mismo día para un Mundial que no para.

Hora y dónde ver en vivo el estreno de España y Cabo Verde en el Copa Mundial 2026:

Fecha: 15 de junio de 2026

Hora: 11:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol TV, RCN y Dinsey+

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