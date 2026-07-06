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España 0-0 Portugal, en vivo: siga aquí el partidazo de octavos de final en el Mundial 2026

Lamine Yamal reta a Cristiano Ronaldo en una batalla que puede ser la última para el portugués en la historia de la Copa del Mundo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
06 de julio de 2026 - 07:10 p. m.
AT&T Stadium de Dallas, Texas antes del partido por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 entre los seleccionados de España y Portugal este lunes 6 de julio.
AT&T Stadium de Dallas, Texas antes del partido por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 entre los seleccionados de España y Portugal este lunes 6 de julio.
Foto: Getty Images via AFP - MOLLY DARLINGTON
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En la historia de la Copa Mundial de la FIFA, España y Portugal registran apenas dos duelos. El más reciente fue en la primera fecha del grupo B en el Mundial de Rusia 2018. Españoles y portugueses empataron a tres goles con una actuación estelar de Cristiano Ronaldo, quien anotó en tres ocasiones.

Sin embargo, el juego más importante entre lusos e ibéricos fue en Sudáfrica 2010, exactamente en la misma instancia en la que se enfrentan esta vez en Norteamérica 2026, octavos de final. En ese entonces, España se alzó con la victoria gracias a un solitario gol de David Villa al minuto 63 del partido.

Este año, un Cristiano Ronaldo mucho más maduro que el que visitó África para disputar su primer mundial como estrella mundial, quiere evitar el mismo destino par su selección y seguir avanzando en su última Copa del Mundo. Sin embargo no será una tarea sencilla frente a una generación española dorada.

Los hoy dirigidos por Luis de la Fuente quieren repetir la hazaña de los próceres de la patria, quienes tras eliminar a los portugueses se alzaron con el título, el único en la historia de La Roja y uno que los lusos persiguen antes de que el Comandante decida colgar los guayos y retirarse del fútbol.

Minuto a minuto España vs. Portugal: Mundial 2026

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0’ Portugal 🔴🟢 0-0 🔴🟡 España: ya rueda el balón.

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Los XI hombres de Portugal

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Los XI caballeros españoles

Actualización claveHace 6 horas

¿Dónde ver España vs. Portugal?

  • Fecha: lunes 6 de julio de 2026
  • Lugar: AT&T Stadium de Dallas, Texas
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Lamine Yamal

 

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