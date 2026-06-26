España 0 - 0 Uruguay, en vivo: siga la definición de los dieciseisavos del Grupo H

España busca asegurar el liderato del Grupo H contra un Uruguay obligado a ganar, mientras Cabo Verde y Arabia Saudita también pelean por un lugar en la siguiente ronda. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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En contados minutos, desde las 7:00 p. m. (hora de Colombia), España y Uruguay protagonizan el duelo estelar de la jornada en un partido que puede definir al líder de la zona y a uno de los clasificados a los dieciseisavos de final. Al mismo tiempo, Cabo Verde y Arabia Saudita disputarán el otro encuentro del grupo, en el que a ambas selecciones solo les sirve ganar.

En la previa del torneo, el choque entre españoles y uruguayos aparecía como la gran definición del grupo. Sin embargo, el camino dejó un panorama mucho más abierto. España llega como líder con cuatro puntos, tras empatar sin goles con Cabo Verde en el debut y recuperarse con una contundente goleada sobre Arabia Saudita. La selección ibérica depende de sí misma para asegurar el primer lugar, aunque necesita un buen resultado para evitar sorpresas.

Uruguay, por su parte, está obligado a reaccionar. La Celeste suma dos puntos luego de igualar frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que una victoria es el camino más seguro hacia la clasificación. Un empate o una derrota podría dejarla pendiente de lo que suceda entre caboverdianos y saudíes, que también llegan con opciones de avanzar.

Siga el minuto a minuto de la definición del Grupo H del Mundial 2026

15’ ⏱️ ESPAÑA ⚪️⚪️⚪️ 0-0 URUGUAY🔵🔵🔵: Los españoles tratan mejor el balón y lo cuidan, mientras buscan opciones de perforar el bloque defensivo uruguayo. La Celeste intenta jugar al contragolpe.

05’ ⏱️ ESPAÑA ⚪️⚪️⚪️ 0-0 URUGUAY🔵🔵🔵: España y Uruguay buscan presionar alto las salidas de los arqueros. Sin embargo, la posesión empieza a ser manejada más por los europeos.

01’ ⏱️ ESPAÑA ⚪️⚪️⚪️ 0-0 URUGUAY🔵🔵🔵: Ya rueda el balón en Guadalajara. Estaremos pendientes de lo que suceda en el Cabo Verde vs. Arabia Saudí.

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México

Hora : 7:00 p.m.

Canal: Gol Caracol, RCN, Disney+, DSports, DGO y Paramount+

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