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Estados Unidos 1-0 Australia, en vivo: siga aquí la segunda fecha del Mundial 2026

La selección anfitriona busca una victoria frente a los oceánicos que le asegure un lugar en la segunda ronda de su Copa del Mundo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de junio de 2026 - 07:12 p. m.
Jugadores de Estados Unidos saliendo al campo de juego del Lumen Field de Seattle acompañados por aficionados de Australia en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Jugadores de Estados Unidos saliendo al campo de juego del Lumen Field de Seattle acompañados por aficionados de Australia en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.
Foto: Getty Images via AFP - ALEX GRIMM
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Ya se comienzan a decantar los caminos de los grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y esta tarde le corresponde el grupo D, integrado por Turquía, Paraguay, Australia y el anfitrión, Estados Unidos. Justamente estos dos últimos seleccionados nacionales se enfrentan hoy en el Lumen Field.

Del lado norteamericano, la selección dirigida por el argentino Mauricio Pochettino viene de dar una exhibición de fútbol goleando 4-1 a Paraguay en el debut de su mundial. Los dueños de casa mostraron una solvencia y convencimiento que sorprendió a propios y extraños, pues hicieron el partido inaugural más sólido de todos los anfitriones en esta Copa del Mundo 2026.

Una imagen que quieren repetir esta tarde en Seattle frente a su público. Una victoria los dejaría automáticamente clasificados para los 16avos de final. Sin embargo, al frente está un equipo que también consiguió una sorpresiva victoria en su primer partido y frente a otro conjunto que en el papel era más fuerte.

Australia viene de derrotar 2-0 a Turquía en un partido en el que el marcador final fue demasiado hostil con los turcos, pero que premió la eficacia absoluta de los australianos. Una postura muy parecida a la que se le espera en este encuentro contra los estadounidenses. Eso sí, tendrá que hacer ajustes en defensa si no quiere sufrir más de la cuenta frente a los dueños de casa.

Minuto a minuto de Estados Unidos vs. Australia

Actualización claveHace 5 horas

Autogol de Australia

⏱️ 10’ Estados Unidos ⚪️ 1-0 🟡 Australia ⚽

En un carrerón por la banda izquierda de Balogun, que ya fue figura frente a Paraguay, el estadounidense provoca un centro rastrero que termina en un autogol. Mucha intensidad muestra Estados Unidos en todo el frente de ataque.

Hace 5 horas

Todo de Estados Unidos

⏱️ 7’ Estados Unidos ⚪️ 0-0 🟡 Australia ⚽

Los locales inclinan la cancha y buscan abrir el marcador lo más pronto posible. A la expectativa se mantiene Australia, que espera por su momento en el compromiso.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el juego en Seattle

⏱️ 0’ Estados Unidos ⚪️ 0-0 🟡 Australia ⚽

Actualización claveHace 5 horas

XI inicial de Estados Unidos

Hace 5 horas

XI de Australia

Actualización claveHace 6 horas

Hora y dónde ver en vivo el partido

  • Fecha: viernes 19 de junio de 2026
  • Lugar: Lumen Field de Seattle en Washington, Estados Unidos
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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Estados Unidos vs. Australia

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Estados Unidos vs. Australia hora

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Estados Unidos - Australia en vivo

Estados Unidos - Australia partido

 

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