Estados Unidos vs. Bélgica, en vivo: siga el partido de octavos de final del Mundial 2026

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Estados Unidos se enfrentará a Bélgica este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que llega rodeado de controversia. La habilitación de Folarin Balogun, pese a haber sido expulsado en el encuentro anterior, desató una ola de críticas luego de que se conociera la intervención del presidente Donald Trump, una situación que ha puesto a la FIFA en el centro del debate.
En lo deportivo, el conjunto estadounidense avanzó como líder de su grupo tras vencer a Paraguay y Australia, y luego eliminó 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Bélgica, por su parte, fue de menos a más en el torneo: cerró la fase de grupos con una goleada sobre Nueva Zelanda y en los dieciseisavos remontó un intenso 3-2 contra Senegal. El compromiso se disputará a las 7:00 p. m. (hora de Colombia) y será transmitido por DSports (DGO) y Paramount+.
Minuto a minuto Estados Unidos vs. Bélgica: partido de los octavos de final del Mundial
Los once de Bélgica
Los titulares de Estados Unidos
¿A qué hora y dónde ver el partido Estados Unidos vs. Bélgica en el Mundial?
- Fecha: lunes 6 de julio de 2026
- Lugar: Lumen Field de Seattle, Washington
- Hora: 7:00 p. m.
- Canal: DSports (DGO) y Paramount+
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