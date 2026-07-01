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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en vivo: siga aquí los 16avos de final del Mundial

Los estadounidenses quieren avanzar a los octavos de final de su mundial, pero al frente tienen a un hueso duro de roer.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de julio de 2026 - 11:23 p. m.

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Levi's Stadium, rebautizado como San Francisco Bay Area para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, en Santa Clara, California.
Levi's Stadium, rebautizado como San Francisco Bay Area para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, en Santa Clara, California.
Foto: Getty Images via AFP - MICHAEL STEELE
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Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme con su país. Nunca antes la nación norteamericana, más apasionada por otros deportes, se había sentido tan anímicamente conectada con el fútbol y con su selección nacional. Parece que atrás quedaron esos años de decepciones mundialistas. Ahora y en casa la meta es, primero, eliminar esta noche a Bosnia y Herzegovina y, segundo, hacer la mejor Copa del Mundo de su historia.

Del otro lado, Bosnia viene de no poder vencer a Canadá, de perder con Suiza, pero de ganarle a Catar en la última fecha del grupo B. Este es un nuevo comienzo para los europeos que ya saben dar golpes sobre la mesa en un escenario internacional. Nunca está de más recordar que eliminaron a Italia en el repechaje y se metieron con ventaja en estos 16avos de final. Una resiliencia bosnia que no debería ser tomada a la ligera por Estados Unidos.

Minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina


Hace 5 horas

XI de Bosnia

Edin Dzeko inicia el partido como titular y capitán.

Actualización claveHace 5 horas

¿Cuándo y dónde es el partido?

  • Fecha: miércoles 1 de julio de 2026
  • Lugar: Levi’s Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos
  • Hora: 7:00 p. m.
  • Canal: DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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