Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina, en vivo: siga aquí los 16avos de final del Mundial

Levi's Stadium, rebautizado como San Francisco Bay Area para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, en Santa Clara, California. Foto: Getty Images via AFP - MICHAEL STEELE

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Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme con su país. Nunca antes la nación norteamericana, más apasionada por otros deportes, se había sentido tan anímicamente conectada con el fútbol y con su selección nacional. Parece que atrás quedaron esos años de decepciones mundialistas. Ahora y en casa la meta es, primero, eliminar esta noche a Bosnia y Herzegovina y, segundo, hacer la mejor Copa del Mundo de su historia.

Del otro lado, Bosnia viene de no poder vencer a Canadá, de perder con Suiza, pero de ganarle a Catar en la última fecha del grupo B. Este es un nuevo comienzo para los europeos que ya saben dar golpes sobre la mesa en un escenario internacional. Nunca está de más recordar que eliminaron a Italia en el repechaje y se metieron con ventaja en estos 16avos de final. Una resiliencia bosnia que no debería ser tomada a la ligera por Estados Unidos.

Minuto a minuto de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina





Edin Dzeko inicia el partido como titular y capitán.

Fecha : miércoles 1 de julio de 2026

Lugar : Levi’s Stadium de Santa Clara, California en Estados Unidos

Hora : 7:00 p. m.

Canal: DSports, DGO y Paramount+

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