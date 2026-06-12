EN VIVO: Estados Unidos vence 3-0 a Paraguay, siga el minuto a minuto del Mundial

Los jugadores de EE.UU. celebran el gol con el que abrieron el marcador. Foto: EFE - SCOTT STRAZZANTE

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El SoFi Stadium de Los Ángeles será este viernes el escenario de la tercera y última ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026. Con artistas de talla global como Katy Perry, LISA, Future, Rema y Anitta, el recinto californiano se convertirá en el epicentro del arranque del Grupo D, en una edición histórica con 48 selecciones y 104 partidos.

Luego de que México abriera el torneo en el Azteca y Canadá celebrara su propia ceremonia en Toronto, llega el turno del tercer anfitrión. EE.UU. se estrena como local en esta cita orbital ante su propio público, con la presión y el privilegio de recibir la Copa del Mundo por primera vez desde 1994 en su territorio.

El seleccionado de Mauricio Pochettino enfrentará a la Paraguay de Gustavo Alfaro, que regresa a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. El conjunto guaraní, que no disputaba una fase de grupos desde Sudáfrica 2010, llega con Miguel Almirón y Julio Enciso como sus principales cartas.

Siga el minuto a minuto de la tercera inauguración del Mundial 2026 y el partido entre Estados Unidos y Paraguay:

⏱️ 45+5′ | USA ⚪🔴3️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Folarin Balogun ingresó al área rival tras ganarle con el cuerpo a Alderete y quitarse de encima a Gustavo Gómez para definir al segundo palo de Gill. Gan, gusta y golea el local.

⏱️ 45′ | USA ⚪🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Los jugadores de Paraguay esperan con ansias que la primera mitad termine para reorganizarse y buscar la manera de revertir este resultado adverso.

⏱️ 43′ | USA ⚪🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Malik Tillman se vio beneficiado por un rebote dentro del área paraguaya y disparó a puerta. Orlando Gill alcanzó a bajar la persiana justo a tiempo para evitar una nueva anotación gringa.

⏱️ 40′ | USA ⚪🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Paraguay no ha podido hacerse con la posesión, pero ya su posicionamiento ha hecho que EE.UU. retroceda y ya no asedie el área guaraní. No obstante. los locales siguen controlando el compromiso.

⏱️ 38′ | USA ⚪🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: En una acción de balón parado, los estadounidenses estuvieron cerca de convertir en goleada su victoria parcial. Omar Richards ganó de cabeza, pero su remate se fue apenas ancho.

⏱️ 35′ | USA ⚪🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Tras un nuevo desborde por la izquierda, Pulisic lanzó un centro aéreo que Balogun peinó, pero sin la fuerza suficiente para darle destino de puerta. El equipo paraguayo está golpeado.

⏱️ 31′ | USA ⚪🔴2️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Pulisic se proyectó por la banda izquierda, le ganó la espalda a Cáceres, y lanzó un centro rastrero que llegó a los pies de Balogun, quien con un remate cruzado y de primera venció a Orlando Gill.

⏱️ 27′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Folarin Balogun marcó, pero en esa jugada participó un Pulisic que volví de posición irregular. Paraguay sufre el partido, pero por fortuna para Alfaro la distancia en el marcador todavía es corta.

⏱️ 24′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Los próximos dos minutos serán claves para que Alfaro reordene a su equipos, que sufre a la hora de asociarse de manera colectiva. Pochettino ha salido vencedor tácticamente en el arranque del partido.

⏱️ 19′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Chris Richards (EE.UU.) y Omar Alderete (Paraguay) tuvieron que ser atendidos tras chocar cabezas dentro del área paraguaya. Gustavo Alfaro aprovechó para hablar con sus dirigidos.

⏱️ 17′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Dest recibió solo por la banda derecha y soltó un pase hacia el centro del área que Bobadilla mandó al tiro de esquina. Estados Unidos controla el ritmo del partido.

⏱️ 14′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Julio Enciso probó con un remate apenas afuera del área que se fue desviado. Su intento rozó en un rival antes de irse ancho, pero al árbitro no se percató y el VAR no lo corrigió.

⏱️ 9′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Juan José Cáceres derribó a Pulisic en el costado izquierdo y se convirtió en el primer amonestado de esta velada. Paraguay sufre ante la intensidad del aluvión estadounidense.

⏱️ 7′ | USA ⚪🔴1️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: En una acción de contragolpe, Pulisic entró al área, McKennie trató de asistir y Damián Bobadilla, en su afán por despejar, terminó empujando la pelota en su propio arco.

⏱️ 3′ | USA ⚪🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: Dentro del área y con un ángulo cerrado, Diego Gómez soltó un remate que exigió que Matt Freese metiera un manotazo para alejar el peligro. Primera acción peligrosa de Paraguay.

⏱️ 1′ | USA ⚪🔴0️⃣-0️⃣⚫⚫ PAR: El neerlandés Danny Makkelie hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La primera posesión fue de Estados Unidos, que jugó en largo para presionar la salida de los paraguayos.

El dúo paraguayo Purahéi Soul, integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, interpretó el himno paraguayo. Luego fue el turno de los locales, con el dúo de música country Dan + Shay. Ya faltan escasos segundos para que arranque el juego.

La cantante estadounidense, en compañía de Tius Luka, cantante noruego de apenas 10 años, se presentaron en el centro de la cancha, mientras los voluntarios que cargan las 48 banderas daban vueltas alrededor de ellos.

"Damos la bienvenida al mundo al torneo más grande del planeta", comentó Jason Sudeikis, actor invitado a dar unas muy breves palabras. Luego ingresaron personas conas las distintas banderas de las 48 selecciones participantes.

La última vez que estadounidenses y paraguayos se encontraron en una cancha fue en noviembre del año pasado. Los norteamericanos ganaron 2-1 con goles de Giovanni Reyna y Folarin Balogun. Álex Arce anotó para los guaraníes.

La selección paraguaya, dirigida por Gustavo Alfaro, saldrá con un 4-4-2: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Gustavo Gómez, Andrés Cubas, Raúl Bobadilla y Miguel Almirón; Antonio Sanabria y Julio Enciso.

Mauricio Pochettino apostó por un 4-5-1 para su debut contra Paraguay: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Sergiño Dest, Malik Tillman, Christian Pulicis y Folarin Balogun.

Finalizadas las presentaciones de ‘Game Time’ y ‘Goals’, los voluntarios de este torneo recogieron la lona que cubría el terreno de juego y ahora el césped está despejado para que los equipos hagan sus trabajos de calentamiento.

Ahora es el turno de la tailandesa Lisa, la brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema, quienes interpretaron el tema ‘Goals’, que también hace parte del soundtrack oficial de esta Copa del Mundo 2026.

El rapero estadounidense Future y la cantante sudafricana Tyla, junto a una réplica de tamaño gigante del trofeo del Mundial, se presentaron en compañía de bailarines. Juntos cantaron “Game Time”, canción que hace parte del álbum oficial del torneo.

Con los tambores de una banda marcial y un mapa gigante de Estados Unidos sobre el terreno de juego, arrancó la tercera y última ceremonia de inauguración. “Hoy celebramos en un solo idioma, un lenguaje de unidad, el lenguaje del juego mundial”.

El segundo día de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 tuvo el estreno de Canadá y Bosnia-Herzegovina en Toronto. Jovo Lukić puso en ventaja a los europeos con un gol de cabeza, pero Cyle Larin, en el complemento, anotó el 1-1 definitivo.

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