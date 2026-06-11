Estados Unidos vs. Paraguay: fecha, hora y dónde ver al equipo sudamericano en el Mundial

Miguel Almirón, jugador de Paraguay. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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La espera terminó para Paraguay. Luego de 16 años de ausencia, la selección albirroja volverá a disputar una Copa del Mundo cuando enfrente a Estados Unidos este 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el partido correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026.

La selección paraguaya no participaba en una cita mundialista desde Sudáfrica 2010, torneo en el que protagonizó una de las mejores actuaciones de su historia al alcanzar los cuartos de final. Desde entonces, el combinado guaraní atravesó años de irregularidad y quedó fuera de las siguientes ediciones del certamen, hasta lograr su regreso para la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Los referentes de Paraguay para el Mundial de la FIFA 2026

Gran parte de esta recuperación tiene nombre propio: Gustavo Alfaro. El entrenador argentino asumió el cargo en 2024 y logró devolverle competitividad, orden y confianza a un equipo que parecía alejado de los grandes escenarios. Bajo su dirección, Paraguay recuperó una identidad basada en la disciplina táctica, la intensidad física y la fortaleza defensiva.

Uno de los referentes del plantel es Gustavo Gómez, capitán de la selección y figura del Palmeiras brasileño. A sus 32 años, el defensor disputará el primer Mundial de su carrera y será el líder de una zaga que buscará convertirse en una de las más sólidas del torneo. Junto a él aparece Damián Bobadilla, mediocampista de 24 años considerado una de las grandes promesas del fútbol paraguayo.

Posible formación de Paraguay para su partido inaugural contra Estados Unidos en el Mundial de la FIFA 2026

Para su debut contra Estados Unidos, Alfaro apostaría por un esquema 4-4-2 con Roberto Fernández en el arco; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Júnior Alonso en defensa; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón en el mediocampo; mientras que la dupla ofensiva estaría conformada por Diego González y Antonio Sanabria.

Partidos de Paraguay en el Mundial de la FIFA 2026

Tras enfrentar a Estados Unidos, Paraguay continuará su camino en el Grupo D contra Turquía el 19 de junio y Australia el 25 de junio. Con una mezcla de experiencia y juventud, la albirroja buscará volver a ser protagonista en el escenario más importante del fútbol mundial.

Fecha, hora y dónde ver en vivo Estados Unidos vs. Paraguay en el Mundial de la FIFA 2026

Fecha: 12 de junio de 2026

12 de junio de 2026 Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

8:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos

SoFi Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, Caracol Televisión, RCN Televisión y Disney+

Los otros partidos del 12 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La jornada del 12 de junio comenzará con el duelo entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B. El encuentro se disputará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) en el BMO Field de Toronto, uno de los escenarios acondicionados para albergar partidos del Mundial 2026. Los canadienses buscarán aprovechar su condición de local para iniciar con una victoria su camino en el torneo.

Canadá llega a la Copa del Mundo con altas expectativas gracias al crecimiento que ha mostrado en los últimos años y al liderazgo de figuras como Jonathan David y Alphonso Davies. Enfrente estará Bosnia y Herzegovina, una selección que regresa al máximo certamen del fútbol con la intención de sorprender y comenzar con buen pie su participación en un grupo que también comparten Catar y Suiza.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Fecha: 12 de junio de 2026

12 de junio de 2026 Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

2:00 p.m. (hora de Colombia) Estadio: BMO Field, Toronto, Canadá

BMO Field, Toronto, Canadá Dónde ver: DSPORTS, Paramount+, WIN Sports y Disney+

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