Ferran Torres entró en la historia: vea el gol que convirtió a España en campeón del mundo

El delantero marcó en la prórroga el único tanto de la final contra Argentina y le dio a la selección española su segunda Copa del Mundo. Foto: EFE - RONALD WITTEK

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Ferran Torres escribió la página más importante de su carrera y de la historia reciente del fútbol español. Su gol en la prórroga fue suficiente para que España derrotara 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 y levantara la segunda Copa del Mundo de su historia, 16 años después de la conseguida en Sudáfrica 2010.

El único tanto de la final llegó en el minuto 106, cuando España convirtió en el marcador el dominio que había mostrado durante buena parte del encuentro. Ese gol terminó siendo el del partido y el del campeonato, suficiente para que el equipo de Luis de la Fuente volviera a lo más alto del fútbol mundial.

Así nació el gol del título

La acción nació por el costado derecho con un centro pasado de Pedro Porro, que encontró a Nico Williams dentro del área. Aunque tenía la posibilidad de buscar el arco, el extremo español leyó mejor la jugada y cabeceó hacia atrás, dejando el balón flotando dentro del área.

Detrás de él apareció Ferran Torres, quien permitió que la pelota picara una vez antes de conectar un potente remate de zurda. El disparo, ejecutado a quemarropa, superó la resistencia de Emiliano Martínez y terminó en el fondo de la red para desatar la celebración española.

La jugada comenzó por el sector derecho con un centro de Pedro Porro. En el área apareció Nico Williams, quien, en lugar de buscar un cabezazo incómodo, tuvo la lucidez de dejar pasar el balón para el compañero que llegaba de frente.

Ese futbolista era Ferran Torres, quien dejó que la pelota picara una vez antes de conectar un potente remate de zurda. La definición, a pocos metros del arco, dejó sin opciones a Emiliano “Dibu” Martínez y desató el festejo español en el MetLife Stadium de Nueva York.

España resistió y volvió a tocar la gloria

Tras ponerse en ventaja, España optó por ceder la posesión del balón en los minutos finales de la prórroga. Argentina, que jugaba con diez hombres por la expulsión de Enzo Fernández, adelantó sus líneas y buscó el empate hasta el último instante.

La albiceleste tuvo una oportunidad clara cerca del minuto 120, pero no logró cambiar la historia. El pitazo final confirmó el triunfo por 1-0 y desató la celebración española.

La segunda estrella, también con un gol en la prórroga

El título de Norteamérica 2026 quedó unido inevitablemente al conseguido en Sudáfrica 2010. Al igual que hace 16 años, España conquistó la Copa del Mundo gracias a un único gol en la prórroga.

En aquella oportunidad, el héroe fue Andrés Iniesta. Ahora, el protagonista fue Ferran Torres, quien con su definición inscribió su nombre junto al de aquella generación campeona integrada por figuras como Xavi Hernández, Sergio Ramos, Carles Puyol y el propio Iniesta.

Con ese tanto, España volvió a coronarse campeona del mundo y sumó la segunda estrella de su historia.

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