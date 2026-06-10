FIFA pidió modificar la camiseta de Haití diseñada por Saeta para el Mundial 2026. ¿Por qué?

La nueva camiseta de la selección de Haití para el Mundial 2026 quedó en el centro de la conversación internacional luego de que la FIFA solicitara modificaciones al uniforme a pocos días del debut en la Copa del Mundo. Foto: Saeta

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La FIFA y los equipos se preparan para el inicio del mundial y la rigurosidad sobre los detalles comienza a crear polémicas. La protagonista en este caso es Haití, cuya primera equipación para la Copa del Mundo quedó bajo revisión debido a algunos elementos de su diseño.

La indumentaria fue desarrollada por la empresa colombiana Saeta, encargada de vestir al combinado haitiano en su regreso a la máxima cita del fútbol. Sin embargo, el organismo rector del balompié mundial solicitó modificaciones tras considerar que una de las imágenes presentes en la camiseta podría interpretarse como un mensaje político.

El elemento que generó la controversia

El debate se centra en una representación gráfica de una bandera azul y roja dispuesta de forma horizontal dentro del estampado de la camiseta. Según la interpretación realizada por la FIFA, este detalle entraría en conflicto con sus reglamentos internos, motivo por el cual pidió realizar cambios antes de autorizar definitivamente el uniforme para la competencia.

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Tanto Haití como la marca colombiana han defendido el concepto original. De acuerdo con Saeta, el diseño no tiene ninguna intención política y busca rendir homenaje a la historia del país caribeño.

La empresa explicó que la camiseta está inspirada en los ciudadanos haitianos que contribuyen al futuro de la nación y contiene referencias históricas, entre ellas una ilustración de la Batalla de Vertières de 1803, considerada uno de los episodios decisivos en el proceso de independencia.

Un homenaje a la historia haitiana

Cuando presentó oficialmente la nueva equipación, Haití destacó que la prenda pretendía convertirse en un símbolo de identidad nacional. El concepto visual recuerda el nacimiento de la república independiente el 1 de enero de 1804, después de la revolución que permitió al país alcanzar su libertad.

Bajo el lema nacional “L’union fait la force” (la unión hace la fuerza), la camiseta fue concebida para trasladar al fútbol valores asociados a la resistencia, la resiliencia y la construcción colectiva de la identidad haitiana.

Además, el uniforme conecta con otro momento histórico para el deporte del país: su primera participación en una Copa del Mundo, en 1974, antecedente que cobra relevancia ahora que la selección logró clasificar nuevamente al torneo tras asegurar su cupo el 18 de noviembre de 2025.

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La confusión que involucró a Polonia

La polémica también dio pie a diversas teorías en redes sociales. Una de las más difundidas relacionó el diseño con un supuesto homenaje a Polonia, país que tuvo participación en la independencia haitiana frente a Francia.

La confusión surgió por la similitud entre algunos elementos visuales de ambas banderas. Sin embargo, Saeta aclaró al medio polaco Futaspor que el símbolo representado en la camiseta corresponde a la primera bandera de Haití, caracterizada por los colores azul y rojo, y no a la enseña polaca, que es blanca y roja.

De hecho, la marca explicó que la referencia histórica al primer pabellón nacional haitiano forma parte del concepto central de la colección mundialista.

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