FIFA rechazó recurso de Francia por amarilla cuestionable a Olise

FOTODELDÍA GR7005. FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 04/07/2026.- Matías Galarza (d) de Paraguay disputa el balón con Michael Olise de Francia este sábado, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares Foto: EFE - Angel Colmenares

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Francia presentó ante la FIFA un recurso para retirar la amarilla que consideraba injusta contra Michael Olise, mostrada en los octavos de final ante Paraguay. El organismo rechazó la solicitud de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), por lo que la amonestación se mantiene y el volante llega apercibido a los cuartos de final frente a Marruecos.

La FFF consideraba injusta la tarjeta porque se originó en una discusión entre Olise y el paraguayo Matías Galarza durante los octavos de final. El guaraní fingió haber sido agredido en el forcejeo, una actuación que llevó al árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev a amonestar al mediocampista francés pese a no existir contacto real.

“No hay ningún cambio en cuanto a la amonestación de Olise. Nos ha llegado la comunicación de la FIFA de que se mantiene dicha amonestación para él”, afirmó Didier Deschamps, seleccionador francés. El recurso presentado por la FFF fue negado por el organismo rector del fútbol mundial.

La decisión abre un debate mayor, pues la FIFA ya había puesto en duda su transparencia disciplinaria días atrás al permitir que Folarin Balogun, expulsado por juego peligroso ante Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos de final, disputara igualmente los octavos contra Bélgica, en un fallo que generó fuertes cuestionamientos.

Una tarjeta roja implica algo más que jugar el resto del partido con un futbolista menos. También conlleva una sanción automática para el siguiente compromiso, fecha que el expulsado debe cumplir obligatoriamente antes de volver a ser convocado, salvo que exista una revisión disciplinaria que modifique esa sanción original.

La polémica escaló cuando trascendió que el presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino para pedir una revisión de la expulsión de Balogun, goleador del cuadro estadounidense en el Mundial. El mandatario celebró después en redes sociales que la FIFA “hiciera lo correcto”, mientras el titular del organismo insistió en que el comité disciplinario actuó con independencia.

Bélgica impugnó la decisión ante un juez de apelaciones de la FIFA, que desestimó el reclamo horas antes del partido en Seattle. Pese a la controversia, los belgas vencieron 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final, con doblete de De Ketelaere y goles de Lukaku y Vanaken, avanzando de todos modos a cuartos de final.

El contraste entre Balogun y Olise

El episodio evidencia un doble criterio de la FIFA, que abrió la puerta a reclamos como el francés pero no ofreció el mismo desenlace favorable. Ese contraste refuerza los señalamientos que acusan al organismo de haber suspendido la sanción a Balogun por presiones políticas, en lugar de aplicar un criterio disciplinario uniforme para todas las selecciones.

Olise disputará entonces el choque ante Marruecos con la preocupación latente de una nueva amonestación. Una segunda tarjeta amarilla lo dejaría automáticamente fuera de una eventual semifinal, en caso de que Francia supere a los africanos y avance a la siguiente ronda del Mundial de Norteamérica 2026.

Francia y Marruecos jugarán el duelo que abre los cuartos de final este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. El compromiso está programado para las 4:00 de la tarde hora local, equivalentes a las 3:00 p.m. de Colombia, con el pase a semifinales como principal premio en juego. Caracol Televisión pasará el partido en señal abierta.

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