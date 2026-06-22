Francia venció a Irak, Mbappé alcanzó a Klose y sigue la persecución sobre Messi

Kylian Mbappé fue la gran figura en la victoria 3-0 de Francia sobre Irak al marcar dos goles y llegar a 16 anotaciones en la historia de las Copas del Mundo. Foto: EFE - WILL OLIVER

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La carrera por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales sumó un nuevo capítulo en la Copa del Mundo de 2026. Apenas unas horas después de que Lionel Messi se adueñara en solitario de la cima de la clasificación histórica con 18 anotaciones, Kylian Mbappé respondió con un doblete en la victoria de Francia sobre Irak, alcanzando los 16 goles mundialistas e igualando el registro que durante años mantuvo Miroslav Klose.

El delantero francés fue la gran figura del triunfo por 3-0 de los galos en Filadelfia. Su primera anotación llegó a los 13 minutos, cuando aprovechó los espacios que le concedió la defensa iraquí y sacó un potente remate de zurda desde fuera del área que terminó en el fondo de la red. Ya en la segunda mitad, amplió la ventaja tras capitalizar un error defensivo de Irak y empujar un pase de Ousmane Dembélé para firmar su segundo tanto de la noche.

Con esa actuación, Mbappé llegó a 16 goles en Copas del Mundo, una cifra repartida entre tres ediciones del torneo. Marcó cuatro veces en Rusia 2018, anotó ocho en Catar 2022 y ya acumula cuatro en Norteamérica 2026.

Messi lidera, Mbappé persigue

Aunque el francés igualó la marca de Klose, no logró escalar a la cima de la tabla histórica. El motivo es que Lionel Messi había dado un golpe de autoridad previamente al marcar dos veces frente a Austria y alcanzar los 18 goles mundialistas, convirtiéndose en el máximo anotador en solitario de la historia de la competición.

De esta manera, Mbappé quedó a solo dos tantos del capitán argentino, una diferencia que mantiene abierta una disputa que podría extenderse durante el resto del campeonato. La ventaja para el francés es su edad y la posibilidad de seguir sumando en futuras ediciones del torneo.

Francia manda en el Grupo G

Más allá de la marca individual de su capitán, Francia confirmó su buen inicio de Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó a Irak desde el comienzo y encontró la ventaja tempranera gracias a Mbappé.

El encuentro sufrió una larga interrupción por las tormentas eléctricas que obligaron a activar el protocolo de seguridad durante el descanso. Tras la reanudación, los franceses mantuvieron el control y sentenciaron el compromiso con otro gol de Mbappé y una anotación de Dembélé en el tramo final.

Incluso después de completar su doblete, Mbappé estuvo cerca de ampliar su cuenta personal, aunque desperdició varias oportunidades claras en los minutos finales.

Con la victoria, Francia sumó su segundo triunfo en dos partidos y selló su pase a la siguiente ronda. Además, confirmó el gran momento de su principal estrella, que sigue acumulando goles y acercándose a los registros más importantes de la historia de los Mundiales.

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