EN VIVO: Inglaterra derrota 2-0 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial

Francia e Inglaterra cierran su participación en el Mundial 2026 con el duelo por el tercer puesto. Además del podio, Kylian Mbappé buscará tomar ventaja sobre Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Foto: EFE - Alberto Boal

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Después de quedarse a un paso de la gran final, Francia e Inglaterra vuelven al campo para disputar el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Aunque el título ya tiene otros protagonistas, el duelo enfrenta a dos selecciones que llegaron con aspiraciones de levantar la copa y que ahora buscan cerrar su participación con una victoria que alivie la decepción de las semifinales.

Siga acá el minuto a minuto de Francia vs. Inglaterra en el Mundial 2026

37’ ⏱️ FRANCIA 🔵3-0 INGLATERRA ⚪️: Inglaterra convierte el partido en goleada. Rashford encontró a Saka mientras Maignan estaba fuera del arco y el extremo remató y colocó el tercero para los ingleses.

35’ ⏱️ FRANCIA 🔵2-0 INGLATERRA ⚪️: El partido parece haberse estabilizado con el 2-0 a favor de Inglaterra, aunque el ritmo sigue siendo alto y las llegadas continúan en ambas áreas. Los arqueros empiezan a convertirse en las grandes figuras del encuentro: Dean Henderson, hoy titular con Inglaterra, le ganó un mano a mano a Kylian Mbappé y evitó el descuento francés. Del otro lado, Marcus Rashford protagonizó una de las mejores acciones del primer tiempo al tirarle un caño a Zaire Emery y sacar un remate de media distancia que fue bien controlado por el guardameta francés.

25’ ⏱️ FRANCIA 🔵2-0 INGLATERRA ⚪️: Superado el minuto 25, Inglaterra mantiene el control del partido gracias a la ventaja conseguida en el arranque. El 2-0 le permite jugar con tranquilidad y aprovechar los espacios que deja Francia en busca del descuento.

Del lado francés, Kylian Mbappé sigue siendo el hombre más incisivo en ataque, pero, pese a sus intentos, todavía no encuentra la claridad necesaria para generar una ocasión que realmente comprometa el arco inglés.

18’ ⏱️ FRANCIA 🔵2-0 INGLATERRA ⚪️: Inglaterra marca el segundo a través del juego aéreo. Declan Rice levantó el centro desde el tiro de esquina y Ezri Konsa anticipó en el primer poste y cabeceó para el segundo de los ingleses.

15’ ⏱️ FRANCIA 🔵1-0 INGLATERRA ⚪️: Los primeros 15 minutos han sido intensos y muy entretenidos en el duelo por el tercer puesto. Inglaterra golpeó muy temprano con el gol de Declan Rice, una ventaja que le permitió asumir el control del partido y seguir generando peligro sobre el arco francés. Incluso volvió a celebrar otra anotación, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego.

Francia sintió el impacto del gol tempranero y ha intentado reaccionar con algunas aproximaciones, pero todavía no logra inquietar realmente a la defensa inglesa. El encuentro mantiene un ritmo alto, con llegadas en ambas áreas y un desarrollo muy atractivo para el espectador desde el pitazo inicial.

11’ ⏱️ FRANCIA 🔵1-0 INGLATERRA ⚪️: Los leones volvieron a golpear, pero un fuera de lugar mínimo salvó a Francia. Bukayo Saka se fue en velocidad tras un pase filtrado, llegó al área, enganchó y acomodó el disparo para el 2-0; sin embargo, el extremo había recibido en velocidad en posición adelantada.

03’ ⏱️ FRANCIA 🔵1-0 INGLATERRA ⚪️: Inglaterra se va adelante en el marcador con un golazo de Declan Rice. El mediocampista inglés robó el balón en la mitad del campo, encaró y fuera del área ajustó un remate potente que dejó sin posibilidades a Mike Maginan.

01’ ⏱️ FRANCIA 🔵0-0 INGLATERRA ⚪️: Rueda el balón en Miami.

Kylian Mbappé y Lionel Messi comparten el liderato de la tabla de goleadores con ocho anotaciones, pero mientras el argentino todavía disputará la final del Mundial, el delantero francés tendrá en este compromiso su última oportunidad para aumentar su cuenta y presionar la lucha por la Bota de Oro.

Por parte de Inglaterra también aparecen dos candidatos que aún conservan opciones matemáticas: Jude Bellingham y Harry Kane, ambos con seis goles en el torneo.

Lugar : Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos

Hora : 4:00 p. m.

Canal: DSports (DGO) y Paramount+

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