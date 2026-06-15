Francia vs. Senegal, hora y dónde ver en vivo este partidazo del Mundial 2026

Kylian Mbappé (der.) conversa con Didier Deschamps durante un entrenamiento de la selección de Francia. Foto: EFE - THOMAS PADILLA / POOL

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Se viene uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026. La histórica selección de Francia se enfrentará al combinado de Senegal este martes en el imponente New York New Jersey Stadium, un escenario de gala idóneo para albergar este vibrante duelo que abrirá el Grupo I del torneo norteamericano.

Los Bleus cuentan con una de las nóminas más completas y temibles de todo el certamen. La profundidad de su plantilla, que desborda estrellas internacionales en cada una de sus líneas, como Michael Oliseh, Ousmane Dembelé y Kylian Mbappé les otorga un favoritismo absoluto y una versatilidad táctica envidiable para afrontar la cita mundialista.

Mbappé merece un párrafo aparte. El astro francés, delantero del Real Madrid, registra la increíble cifra de 12 goles anotados en tan solo 14 partidos disputados a lo largo de dos ediciones mundialistas. Está a cuatro anotaciones de alcanzar a Miroslav Klose, el máximo goleador histórico de este certamen.

A lo largo de su rica historia, la selección francesa ha jugado un total de 16 Copas del Mundo antes de esta edición. En su exitoso palmarés ostenta con orgullo dos títulos mundiales, conquistados en 1998 y 2018, además de dos subtítulos sumados tras caer en las finales de 2006 y 2022, ambas por penaltis.

El combinado galo es dirigido por Didier Deschamps, quien comanda este exitoso proceso desde 2012. Su consolidado estilo de juego destaca por una propuesta marcadamente ofensiva y directa; bajo su dirección y ambición, no existe absolutamente otro objetivo para Francia que salir campeones en este torneo de 2026.

Senegal, el primer examen francés

El rival de los bleus en el estreno será Senegal, catalogado con justicia como una de las mejores selecciones de África. Respecto a su última Copa Africana, ganaron con absoluto mérito el título en la cancha, pero una posterior sanción administrativa se los quitó en el escritorio, aunque dicha definición legal todavía se mantiene en suspenso.

El talentoso plantel de los Leones de la Teranga es liderado en el ataque por el emblemático Sadio Mané. Su competitiva nómina destaca gracias a figuras internacionales de primer nivel, teniendo como grandes ejemplos de su poderío al experimentado defensor Kalidou Koulibaly, el extremo Iliman Ndiaye y el volante Pape Matar Sarr.

Este mismo martes la acción en el Grupo I continuará con el duelo entre Irak y Norueg, que se verán las caras en el Gillette Stadium de Foxborough, a las afueras de Boston, en el estado de Massachusetts (EE.UU.). Este compromiso está agendado a las 5:00 p.m. (hora colombiana).

La jornada mundialista se completará con los encuentros de otro sector. El Grupo J entrará en escena con el atractivo partido de Argentina, vigente campeón del mundo, que se medirá ante el combinado de Argelia, mientras que en el otro juego del cuadrangular la selección de Austria chocará frente a su similar de Jordania.

Fecha, hora y dónde ver en vivo el partido entre Francia y Senegal

Fecha: Martes 16 de junio de 2026

Hora: 02:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

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