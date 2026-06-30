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Francia 0-0 Suecia, en vivo: siga aquí los 16avos de final del Mundial 2026

El conjunto galo quiere seguir con paso firme en busca de su tercera estrella mundialista, mientras que los escandinavos desean dar el golpe de la copa.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
30 de junio de 2026 - 09:33 p. m.

Actualizaciones clave

MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos antes del juego entre Francia y Suecia por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos antes del juego entre Francia y Suecia por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Foto: AFP - MAURO PIMENTEL
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La monarquía francesa se juega su prestigio en la Copa del Mundo contra la realeza sueca que busca dar el mayor golpe hasta aquí del Mundial 2026. Sin embargo, parece misión casi imposible, pues de los cuatro candidatos más serios a ganar la Copa Mundial de la FIFA, Francia es el más sólido de todos. Su fase de grupos perfecta (3-1 vs. Senegal, 3-0 vs. Irak y 4-1 vs. Noruega) mostró muy pocas grietas en un palacio que parece construido bajo los cimientos más fuertes de la cita orbital. Un hecho difícil de hacer realidad, mucho más después de tantos años de trabajo y una copa bajo el brazo.

Del otro lado, Suecia dio una gran primera impresión goleando 5-1 a Túnez, pero dejó muchas dudas después de perder por el mismo marcador contra Países Bajos. Además, su imposibilidad de vencer a Japón lo relegó a clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 como un mejor tercero, obligándolo a enfrentar a un líder de grupo, en este caso, Francia. Habrá que ver si el poderío ofensivo de Viktor Gyökeres y Alexandre Isak es suficiente para poner en aprietos a la constelación de estrellas francesas.

Minuto a minuto de Francia vs. Suecia: 16avos de final del Mundial 2026

Actualización claveHace 5 horas

Palo de Francia

⏱️ 31’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Mbappé estrella el balón en el poste y ahora sí, el equipo galo inclina la cancha y arrincona a Suecia en su propio campo y no le deja ver el balón.

Actualización claveHace 5 horas

Se salva Suecia

⏱️ 30’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Cómo le cae de bien el cooling break a la selección francesa que provoca la primera gran ocasión del partido, exigiendo al máximo al arquero sueco.

Hace 5 horas

Pausa de hidratación

⏱️ 22’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Si Suecia quiere dar el batacazo hoy, no se puede permitir ningún error y mucho menos no forzados porque Francia está hecha para aprovecharlos.

Hace 5 horas

Gol de Francia anulado

⏱️ 20’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Comete un error en la salida el seleccionado sueco y le concede una oportunidad de gol a Kylian Mbappé. Sin embargo, el crack del Real Madrid parte en posición de fuera de lugar.

Hace 5 horas

Primer remate al arco

⏱️ 15’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Francia impone su superioridad individual en los balones parados y Lucas Digne prueba suerte con un remate desde fuera del área de Suecia.

Hace 5 horas

El balón es de Suecia

⏱️ 10’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Francia le entrega la pelota y la iniciativa a Suecia, pero aún no le genera peligro a la saga gala que espera en su propio campo.

Hace 5 horas

Francia al ataque

⏱️ 5’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Los franceses comienzan a jugar a la espalda de la defensa sueca, que intenta adelantar su línea y presionar medianamente la salida de su rival.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el partido en Nueva York

⏱️ 0’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Actualización claveHace 6 horas

XI de Suecia

Actualización claveHace 6 horas

XI de Francia

Actualización claveHace 6 horas

¿Dónde ver el partido en vivo?

  • Fecha: martes 30 de junio de 2026
  • Lugar: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol, RCN, DSports, DGO y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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