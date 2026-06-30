Francia 0-0 Suecia, en vivo: siga aquí los 16avos de final del Mundial 2026

MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York, en Estados Unidos antes del juego entre Francia y Suecia por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: AFP - MAURO PIMENTEL

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La monarquía francesa se juega su prestigio en la Copa del Mundo contra la realeza sueca que busca dar el mayor golpe hasta aquí del Mundial 2026. Sin embargo, parece misión casi imposible, pues de los cuatro candidatos más serios a ganar la Copa Mundial de la FIFA, Francia es el más sólido de todos. Su fase de grupos perfecta (3-1 vs. Senegal, 3-0 vs. Irak y 4-1 vs. Noruega) mostró muy pocas grietas en un palacio que parece construido bajo los cimientos más fuertes de la cita orbital. Un hecho difícil de hacer realidad, mucho más después de tantos años de trabajo y una copa bajo el brazo.

Del otro lado, Suecia dio una gran primera impresión goleando 5-1 a Túnez, pero dejó muchas dudas después de perder por el mismo marcador contra Países Bajos. Además, su imposibilidad de vencer a Japón lo relegó a clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026 como un mejor tercero, obligándolo a enfrentar a un líder de grupo, en este caso, Francia. Habrá que ver si el poderío ofensivo de Viktor Gyökeres y Alexandre Isak es suficiente para poner en aprietos a la constelación de estrellas francesas.

Minuto a minuto de Francia vs. Suecia: 16avos de final del Mundial 2026

⏱️ 31’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Mbappé estrella el balón en el poste y ahora sí, el equipo galo inclina la cancha y arrincona a Suecia en su propio campo y no le deja ver el balón.

⏱️ 30’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Cómo le cae de bien el cooling break a la selección francesa que provoca la primera gran ocasión del partido, exigiendo al máximo al arquero sueco.

⏱️ 22’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Si Suecia quiere dar el batacazo hoy, no se puede permitir ningún error y mucho menos no forzados porque Francia está hecha para aprovecharlos.

⏱️ 20’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Comete un error en la salida el seleccionado sueco y le concede una oportunidad de gol a Kylian Mbappé. Sin embargo, el crack del Real Madrid parte en posición de fuera de lugar.

⏱️ 15’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Francia impone su superioridad individual en los balones parados y Lucas Digne prueba suerte con un remate desde fuera del área de Suecia.

⏱️ 10’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Francia le entrega la pelota y la iniciativa a Suecia, pero aún no le genera peligro a la saga gala que espera en su propio campo.

⏱️ 5’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Los franceses comienzan a jugar a la espalda de la defensa sueca, que intenta adelantar su línea y presionar medianamente la salida de su rival.

⏱️ 0’ Francia 🔵 0-0 🟡 Suecia ⚽

Fecha : martes 30 de junio de 2026

Lugar : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Nueva York

Hora : 4:00 p. m.

Canal: Gol Caracol, RCN, DSports, DGO y Paramount+

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