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Francia y España, en las semifinales del Mundial 2026: ¿cuál llega mejor?

Los franceses superaron en cuartos a Marruecos y los españoles hicieron lo propio con Bélgica. ¿Viene un partidazo?

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
10 de julio de 2026 - 11:02 p. m.
Kylian Mbappé y Lamine Yamal, rivales en las semifinales del Mundial.
Kylian Mbappé y Lamine Yamal, rivales en las semifinales del Mundial.
Foto: Agencia AFP

La primera semifinal del Mundial quedó definida. Después de que Francia resolviera con autoridad su eliminatoria contra Marruecos el jueves, España completó el cuadro este viernes al imponerse con lo mínimo a Bélgica. El martes se enfrentarán dos selecciones con recorridos muy distintos, pero con el mismo objetivo: regresar a una final de la Copa del Mundo. Sobre el papel, Francia llega como la gran favorita. España, en cambio, ha construido su candidatura paso a paso, sin deslumbrar del todo, pero creciendo conforme avanzó el torneo.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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