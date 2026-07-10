Francia y España, en las semifinales del Mundial 2026: ¿cuál llega mejor?

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, rivales en las semifinales del Mundial. Foto: Agencia AFP

La primera semifinal del Mundial quedó definida. Después de que Francia resolviera con autoridad su eliminatoria contra Marruecos el jueves, España completó el cuadro este viernes al imponerse con lo mínimo a Bélgica. El martes se enfrentarán dos selecciones con recorridos muy distintos, pero con el mismo objetivo: regresar a una final de la Copa del Mundo. Sobre el papel, Francia llega como la gran favorita. España, en cambio, ha construido su candidatura paso a paso, sin deslumbrar del todo, pero creciendo conforme avanzó el torneo.

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