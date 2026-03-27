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Francia y su ataque letal: el desafío que le espera a Colombia

Liderados por Kylian Mbappé y respaldados por una plantilla profunda y versátil, los europeos representan una prueba de máxima exigencia para Colombia.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de marzo de 2026 - 09:02 p. m.
Liderados por Kylian Mbappé y respaldados por una plantilla profunda y versátil, los europeos representan una prueba de máxima exigencia para Colombia.
Liderados por Kylian Mbappé y respaldados por una plantilla profunda y versátil, los europeos representan una prueba de máxima exigencia para Colombia.
Foto: EFE - ADAM RICHINS

Tras el primer examen contra Croacia, en el que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo en defensa y en ataque, Colombia ya piensa en su próximo rival porque la vara sube.

Si bien es cierto que la intención de estos duelos amistosos es la preparación y el ajuste del equipo, las sensaciones dejaron preocupación ante la falta de ideas ofensivas para superar los bloques defensivos.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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