Francia y su ataque letal: el desafío que le espera a Colombia

Liderados por Kylian Mbappé y respaldados por una plantilla profunda y versátil, los europeos representan una prueba de máxima exigencia para Colombia. Foto: EFE - ADAM RICHINS

Tras el primer examen contra Croacia, en el que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo en defensa y en ataque, Colombia ya piensa en su próximo rival porque la vara sube.

Si bien es cierto que la intención de estos duelos amistosos es la preparación y el ajuste del equipo, las sensaciones dejaron preocupación ante la falta de ideas ofensivas para superar los bloques defensivos.

Ahora el reto es mayor. Francia vuelve a aparecer en el radar de Colombia como uno de los rivales más exigentes. Entender sus fortalezas permite...