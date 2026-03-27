Francia y su ataque letal: el desafío que le espera a Colombia

Liderados por Kylian Mbappé y respaldados por una plantilla profunda y versátil, los europeos representan una prueba de máxima exigencia para Colombia.
Foto: EFE - ADAM RICHINS
Tras el primer examen contra Croacia, en el que dejó dudas sobre el funcionamiento del equipo en defensa y en ataque, Colombia ya piensa en su próximo rival porque la vara sube.
Si bien es cierto que la intención de estos duelos amistosos es la preparación y el ajuste del equipo, las sensaciones dejaron preocupación ante la falta de ideas ofensivas para superar los bloques defensivos.
Ahora el reto es mayor. Francia vuelve a aparecer en el radar de Colombia como uno de los rivales más exigentes. Entender sus fortalezas permite...
Por Juan Carlos Becerra
Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com
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