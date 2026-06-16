“Fueron días complicados”: Messi habló tras marcar un hat-trick con Argentina en el Mundial

Messi en Kansas City con Argentina en la Copa Mundial de la FIFA. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

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Lionel Messi fue la gran figura en la victoria 3-0 de Argentina contra Argelia en el debut de la albiceleste en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El capitán argentino anotó los tres goles de su selección y consiguió el primer hat-trick de su carrera en una Copa del Mundo. Sin embargo, una vez terminado el encuentro, el foco de sus declaraciones estuvo lejos de los aspectos futbolísticos.

Tras el compromiso, Messi reconoció que había atravesado una jornada complicada antes de saltar al terreno de juego. Aunque no profundizó en los motivos, el astro argentino destacó el apoyo recibido por parte de toda la delegación albiceleste durante las horas previas al partido.

Tras marcar el primer gol del encuentro, Lionel Messi no pudo contener las lágrimas. Al ser consultado sobre ese emotivo momento, el capitán argentino explicó: “La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado, pero nada, agradecido a toda la delegación y a todos mis compañeros porque ellos estuvieron, como siempre, al lado mío, dándome mucha fuerza”, expresó el capitán de la selección argentina después del encuentro.

Además, mencionó: “Me preparé de la mejor manera posible para rendir al máximo, más allá de los goles y de cómo se dio el partido. Trabajé para estar a la altura de mis compañeros, porque este grupo no regala nada”.

Messi también tuvo palabras de agradecimiento para los hinchas argentinos que acompañaron al equipo en su estreno mundialista. El capitán destacó el esfuerzo que realizan los aficionados para seguir a la selección alrededor del mundo y aseguró que su apoyo es fundamental para el grupo.

“Le quiero agradecer a la gente, que sabemos que hacen mucho esfuerzo por estar y nos pone felices que ellos puedan disfrutar de esto también. Nos hacen sentir locales en cada partido”, afirmó el rosarino tras el triunfo sobre Argelia.

Además, el número 10 valoró la importancia de comenzar el torneo con una victoria y expresó su felicidad por seguir compitiendo al más alto nivel.

“Contentos de empezar así, los Mundiales son complicados y nadie te regala nada. Es positivo”, señaló Messi. Finalmente, dejó una reflexión sobre su vínculo con el fútbol y lo que significa seguir disputando una Copa del Mundo: “Hoy una vez más puedo disfrutar de estar adentro de una cancha, es lo que me apasiona, fue y es mi vida”.

Con esta actuación, Messi no solo lideró a Argentina hacia sus primeros tres puntos en el Grupo J, sino que también volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol mundial. Ahora, la albiceleste se enfocará en su próximo desafío, mientras su capitán continúa escribiendo nuevas páginas en la historia de los Mundiales.

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