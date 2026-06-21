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Ghana se reforzó con un colombiano para el Mundial 2026

Fernando Ruiz, que este año completa la temporada 31 como utilero del New York Red Bull de la MLS, fue fichado para la Copa del Mundo.

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Fabián Mauricio Rozo C.
21 de junio de 2026 - 11:10 p. m.
Fernando Ruiz, que este año completa la temporada 31 como utilero del New York Red Bull de la MLS, fue fichado para la Copa del Mundo.
Fernando Ruiz, que este año completa la temporada 31 como utilero del New York Red Bull de la MLS, fue fichado para la Copa del Mundo.
Foto: Federación de Ghana

Así como Marcos Senesi estaba con su novia de vacaciones en Ibiza cuando fue convocado a última hora por Scaloni para sumarse a la selección Argentina, Fernando Ruiz veía televisión con su esposa un viernes a la medianoche en Nueva Jersey, y de repente la pantalla de su celular se iluminó con un número europeo. Dudó en contestar, pero la curiosidad, envuelta en destino, lo llevó a aceptar. Al otro lado de la línea, Mick McDermott, asistente de Carlos Queiroz.

Tras el saludo y la alegría de saber nuevamente de él, lo felicitó por estar con...

Por Fabián Mauricio Rozo C.

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