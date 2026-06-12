Gustavo Alfaro y Mauricio Pochettino, dos promesas para un solo partido en el Mundial 2026

Mauricio Pochettino (izq.), DT de Estados Unidos, y Gustavo Alfaro (der.), estratega de Paraguay. Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY DANIEL DUARTE

Mauricio Pochettino todavía recuerda ese día. En uno de los eventos previos al Mundial, el presidente Donald Trump se le acercó y le lanzó la pregunta. “Dime, ¿podrás lograr que quedemos campeones del mundo?”, se la soltó así. El entrenador argentino sintió cómo se le secó la garganta. Tragó saliva, buscó una respuesta rápida y se lanzó al agua: “por supuesto, presidente”. La anécdota la contó él mismo días antes del debut de Estados Unidos. La promesa, claro, es enorme. ¡Gigante! Pochettino, asegura, que respondió así porque realmente cree...