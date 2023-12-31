Partidos jugados con selección: 4

Goles con

la selección: 3

Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dió con Bogotá FC. Sus buenas actuaciones con la selección sub-20 facilitaron su llegada al Bayer Leverkusen de Alemania. A pesar de ser parte del plantel que ganó la Bundesliga, la falta de espacio en el plantil lo hizo buscar continuidad en el Hull City dela segunda división inglesa. El año pasado se unió a las filas del Racing de Santander, club con el que logró el ascenso a la Primera División españoa. Llega al Mundial con ritmo competitivo y confianza. En caso de destacarse podría dar el salto a un equipo de mayor nivel.