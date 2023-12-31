Colombia espera que Gustavo Puerta aporte energía, presión alta y salida limpia desde el mediocampo.
El volante vallecaucano encaja como interior de ida y vuelta o mediocentro de apoyo en el esquema de Lorenzo. Su principal valor táctico está en la presión tras pérdida, la recuperación agresiva y la ocupación de espacios entre líneas. Tiene lectura para equilibrar al equipo y también se anima a probar a portería cuando la jugada se lo permite. Es además una de las apuestas de la tricolor a futuro.
Apenas fue convocado a dos partido de la eliminatoria y en ninguno de ellos ingresó al terreno de juego. Su consolidación en los 26 de Lorenzo se dio en los amistosos.
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Sus primeros pasos en el fútbol profesional los dió con Bogotá FC. Sus buenas actuaciones con la selección sub-20 facilitaron su llegada al Bayer Leverkusen de Alemania. A pesar de ser parte del plantel que ganó la Bundesliga, la falta de espacio en el plantil lo hizo buscar continuidad en el Hull City dela segunda división inglesa. El año pasado se unió a las filas del Racing de Santander, club con el que logró el ascenso a la Primera División españoa. Llega al Mundial con ritmo competitivo y confianza. En caso de destacarse podría dar el salto a un equipo de mayor nivel.