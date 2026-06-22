Haaland lideró el triunfo de Noruega sobre Senegal en el Mundial 2026: goles y resumen

Con un doblete de Erling Haaland, Noruega derrotó 3-2 a Senegal en la segunda fecha del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a la siguiente ronda. Foto: EFE - Sebastiao Moreria

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Noruega dio un paso firme hacia las fases decisivas del Mundial 2026 al derrotar 3-2 a Senegal en un vibrante partido disputado en New Jersey. El conjunto europeo aprovechó sus momentos de mayor eficacia, resistió la reacción africana en el cierre y terminó celebrando una victoria que le permitió sellar de manera anticipada su clasificación a la siguiente ronda.

El equipo noruego fue superior durante buena parte del encuentro y encontró el premio justo antes del descanso. Después de varias aproximaciones y de exigir en repetidas ocasiones al arquero Edouard Mendy, llegó el primer gol gracias a Pedersen, quien aprovechó un error defensivo para abrir el marcador en el minuto 43.

Antes de esa anotación, Noruega ya había mostrado sus intenciones. Erling Haaland estuvo cerca de marcar en varias oportunidades, incluyendo un remate al palo y un cabezazo que fue salvado por Mendy. También Martin Odegaard había avisado con un disparo que obligó a una gran intervención del guardameta senegalés.

Haaland apareció en el momento decisivo

La segunda mitad comenzó con el protagonismo del delantero del Manchester City. Apenas iniciada la reanudación, Odegaard filtró un pase preciso para Haaland, que definió con un zurdazo cruzado para ampliar la ventaja y poner el 2-0.

Senegal reaccionó rápidamente y encontró el descuento por intermedio de Ismaila Sarr, quien aprovechó una desatención defensiva para devolver la esperanza a su selección. Sin embargo, cuando parecía que el partido podía equilibrarse, Haaland volvió a aparecer.

A los 58 minutos, el atacante noruego firmó su doblete tras conectar de primera un centro desde la izquierda. El 3-1 devolvió la tranquilidad a Noruega y confirmó una actuación sobresaliente de su máxima figura, que continúa al acecho de la tabla de goleadores del torneo con cuatro tantos, uno menos del máximo artillero, Lionel Messi.

Senegal luchó hasta el final

Pese a la diferencia de dos goles, Senegal nunca renunció al partido. El ingreso de nuevos jugadores le dio energía al equipo africano, que buscó constantemente el arco defendido por Nyland. La lesión de Mendy complicó aún más el panorama, obligando al ingreso del arquero Diaw para el tramo final.

Cuando parecía que el encuentro estaba definido, Sarr volvió a aparecer en el tiempo añadido. El atacante marcó su segundo gol de la noche al minuto 93 y encendió la emoción en los instantes finales. Senegal se lanzó con todo al ataque y tuvo incluso la oportunidad de empatar en la última acción del compromiso, cuando Sarr quedó en posición inmejorable para completar su triplete, pero no logró conectar de manera efectiva un cabezazo dentro del área.

El pitazo final confirmó el triunfo noruego por 3-2 y desató la celebración de los aficionados europeos.

Así quedó el Grupo I

Con este resultado, Noruega llegó a seis puntos y aseguró su clasificación a la siguiente fase. Francia, que derrotó a Irak en la misma jornada, también alcanzó las seis unidades y garantizó su presencia en la ronda eliminatoria.

La situación es mucho más compleja para Senegal. La selección africana quedó obligada a vencer a Irak en la última fecha con una buena diferencia de gol para mantener opciones de avanzar como uno de los mejores terceros del campeonato.

Mientras tanto, Noruega y Francia ya pueden pensar en los dieciseisavos de final tras una segunda jornada perfecta que les permitió sellar su boleto con una fecha de anticipación.

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