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Haití vs. Escocia, en vivo: siga aquí la primera fecha del grupo C del Mundial 2026

Haitianos y escoceses vuelven a una Copa del Mundo con la esperanza de una victoria que los ponga a soñar con los 16avos de final.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
14 de junio de 2026 - 12:30 a. m.

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Gillette Stadium en Boston, Massachusetts.
Gillette Stadium en Boston, Massachusetts.
Foto: EFE - GREG M. COOPER
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Haití, un pequeño país en el Caribe, pone en el fútbol la esperanza de su sufrido pueblo. Antes y después del trágico terremoto de 2010, el país centroamericano ha visto cómo sus problemas internos han crecido como crecían las grietas en el suelo aquel 12 de enero. Sin embargo, ahora la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la oportunidad de soñar y de mostrar una cara competitiva y resiliente ante el mundo.

Es apenas su segunda participación tras hacer sus primeros pinitos en la Copa del Mundo de Alemania 1974. Y aunque esa primiparidad le costó más cara de lo que imagino (tres derrotas, dos goles a favor y 14 en contra), casi medio siglo después los haitianos vuelven a encontrar el camino en un mundial, esta vez en Norteamérica.

Del otro lado, Escocia sí tiene un amplio bagaje por la Copa Mundial de la FIFA. No obstante, para toparse con su última participación hay que retroceder hasta la última Copa del Mundo del siglo XX, Francia 1998. Ese fue el octavo mundial de los escoceses que no pudieron pasar de la primera ronda, una historia repetida en las siete citas orbitales anteriores, por lo que ese es su gran objetivo esta vez.

Y justamente el duelo de esta noche frente a Haití se presume fundamental en la persecución de esa meta, pues al compartir grupo con Brasil (cinco veces campeón del mundo) y Marruecos (semifinalista en Catar 2022), hoy podría ser la oportunidad de ganar tres puntos y entrar en la lucha por los mejores terceros.

Minuto a minutos de Haití vs. Escocia: primera jornada, grupo C, Mundial 2026

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¿A qué hora es el partido?

  • Fecha: viernes 13 de junio de 2026
  • Lugar: Gillette Stadium de Boston, Massachusetts
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Canal: DSports y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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