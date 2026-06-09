Indignación por exclusión del árbitro somalí que no pudo ingresar a EE.UU. para el Mundial

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan durante un partido de la Copa Africana de Naciones 2024. Foto: AFP - ISSOUF SANOGO

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La decisión de las autoridades migratorias estadounidenses de impedir el ingreso del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan generó indignación en distintos sectores del fútbol internacional. La medida dejó por fuera de la Copa Mundial de 2026 a uno de los jueces más reconocidos del continente africano.

Artan, de 34 años y con escarapela FIFA desde 2018, además de dirigir regularmente en la liga de Somalia, ha participado en competiciones continentales organizadas por la Confederación Africana de Fútbol y en 2025 fue elegido como el mejor árbitro del continente por ese organismo.

Los inconvenientes surgieron el pasado 6 de junio cuando el juez africano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul, Turquía. Durante los procedimientos migratorios habituales fue sometido a una inspección adicional y posteriormente recibió la notificación de que no podría ingresar al país anfitrión del torneo.

Como consecuencia de lo ocurrido, Artan no pudo incorporarse a la concentración de árbitros convocados por la FIFA para preparar el Mundial. El organismo rector confirmó posteriormente que el somalí no podría entrenar ni tampoco dirigir partidos durante el certamen, quedando oficialmente excluido de la competición.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos explicó la decisión mediante un comunicado enviado a la AFP. Según la entidad, el árbitro “fue considerado inadmisible debido a problemas relacionados con la verificación de sus antecedentes y se le denegó la entrada al territorio”.

Por su parte, la FIFA tomó distancia de la controversia y aseguró que no tenía facultades para modificar la decisión. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados”, señaló el organismo, que añadió que las autoridades estadounidenses le informaron que la situación no cambiaría.

Eso no impidió que sus redes sociales se llenaran de comentarios que transmitían indignación por la deportación del colegiado somalí. “Justicia para Omar”, en distintos idiomas, se lee en la caja de comentarios de las publicaciones más recientes del organismo en sus distintas plataformas sociales.

Por lo pronto, Artan perdió la oportunidad de convertirse en el primer árbitro somalí en participar en una Copa del Mundo. La exclusión representa un duro golpe para su carrera y para el fútbol de su país, que deberá esperar al menos hasta 2030 para volver a tener esa posibilidad.

A pesar del revés, el árbitro se mostró sereno en declaraciones entregadas este lunes. “A pesar de las circunstancias, estoy de buen ánimo y concentrado en los próximos desafíos de mi carrera como árbitro”, afirmó Artan, quien además agradeció las muestras de apoyo recibidas desde distintos rincones del mundo.

La Federación y el Ministerio de Deportes de Somalia cerraron filas en torno a su representante. En un comunicado oficial expresaron su “plena confianza en su integridad, profesionalismo y contribución continua al desarrollo del fútbol tanto en Somalia como a escala internacional”, además de reiterarle su apoyo inquebrantable.

El caso también reavivó el debate sobre la política migratoria estadounidense. Somalia figura entre los países señalados por el gobierno de Donald Trump, quien a finales de noviembre calificó públicamente a la nación africana como un “país podrido” y planteó eliminar algunas protecciones migratorias para sus ciudadanos.

La situación de Artan no ha sido el único episodio migratorio que ha salpicado la organización del Mundial de 2026. Durante las semanas previas al torneo también se reportaron inconvenientes con integrantes de delegaciones de Irak e Irán, algunos de los cuales tuvieron dificultades para obtener autorizaciones de ingreso.

Uno de los casos más sonados fue el del delantero iraquí Aymen Hussein. El atacante de la selección de Irak permaneció retenido durante siete horas por autoridades migratorias en el aeropuerto de Chicago tras su llegada a Estados Unidos. Aunque finalmente pudo ingresar al país, el episodio provocó críticas y preocupación dentro de su federación.

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