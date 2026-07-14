Inglaterra vs. Argentina: hora, TV y dónde ver en vivo las semifinales del Mundial 2026

Harry Kane (Inglaterra) y Lionel Messi (Argentina) han sido figuras en esta edición de la Copa del Mundo. Foto: AFP - ROBERTO SCHMIDT CHANDAN KHANNA

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La selecciones de Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles uno de los duelos más esperados del Mundial de Norteamérica 2026, cuando se enfrenten por la segunda semifinal del certamen. Con un lugar en la gran final en disputa, dos de los combinados más tradicionales del planeta buscarán dar el último paso hacia la pelea por el título.

El compromiso se disputará en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, escenario con capacidad para cerca de 70.000 espectadores que ya ha sido uno de los principales epicentros del torneo. El recinto albergará su octavo partido de esta Copa del Mundo y tercero desde que entramos a las fases de eliminación directa.

Ambos seleccionados ya conocen lo que es ganar en este escenario durante el certamen. Inglaterra venció 2-1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, mientras que Argentina protagonizó una espectacular remontada frente a Egipto en los octavos, al revertir una desventaja de 2-0 para avanzar.

Será la quinta ocasión en que argentinos e ingleses se enfrenten en una Copa del Mundo. El historial favorece al combinado británico con dos victorias (Inglaterra 1966 y Corea-Japón 2002), mientras que la albiceleste registra un triunfo (México 1986). Además, igualaron en otra eliminatoria que terminó resolviéndose a favor de los sudamericanos en la tanda de penaltis.

La vigente campeona del mundo volverá a depositar gran parte de sus esperanzas en Lionel Messi. El delantero del Inter Miami, que disputa este torneo a los 39 años, atraviesa un brillante momento y comparte el liderato de la tabla de goleadores gracias a los ocho tantos que ha convertido en esta edición.

Por el lado de Inglaterra, el peso ofensivo recae sobre Jude Bellingham y Harry Kane. Ambos acumulan seis anotaciones en la presente Copa del Mundo y sueñan con conducir a los Three Lions hasta su primera final mundialista en seis décadas, un objetivo que ilusiona a toda la afición inglesa.

El vencedor de esta semifinal asegurará su presencia en la gran final del próximo 19 de julio y quedará a la espera del ganador del duelo entre las selecciones de Francia y España. La primera semifinal se disputará en la tarde de este martes en el estadio AT&T de Dallas.

Hora y dónde ver en vivo la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina:

Fecha: Miércoles 15 de julio

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Mercedes Benz (Atlanta)

Canal: DSports, Paramount+, Caracol TV, RCN, Win y Disney+

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