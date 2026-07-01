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En VivoActualizado hace 30 minutos

Inglaterra vs. RD Congo, en vivo: siga el minuto a minuto de los dieciseisavos del Mundial

Inglaterra parte como amplia favorita, pero República Democrática del Congo sueña con dar el golpe y seguir escribiendo una historia inolvidable en el Mundial 2026.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
01 de julio de 2026 - 03:23 p. m.
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra.
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra.
Foto: EFE - GREG M. COOPER
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Inglaterra y República Democrática del Congo abrirán la jornada del 1 de julio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo con realidades muy diferentes. Los ingleses llegan como uno de los grandes favoritos al título gracias al talento y la profundidad de su plantilla, mientras que el combinado africano buscará seguir haciendo historia y mantener vivo el sueño mundialista.

Se espera que Inglaterra tome la iniciativa con el control del balón y un juego ofensivo desde el comienzo. Por su parte, RD Congo intentará sostener el orden defensivo y aprovechar la velocidad de sus atacantes para sorprender al favorito y conseguir una de las mayores campanadas de esta fase del torneo.

Minuto a minuto de Inglaterra vs. RD Congo, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

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¿A qué hora y dónde ver el partido Inglaterra vs. RD Congo?

  • Fecha: Miércoles 1 de julio
  • Hora (Colombia): 11:00 a. m.
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • Dónde verlo en vivo: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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