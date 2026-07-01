Inglaterra vs. RD Congo, en vivo: siga el minuto a minuto de los dieciseisavos del Mundial

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra. Foto: EFE - GREG M. COOPER

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Inglaterra y República Democrática del Congo abrirán la jornada del 1 de julio de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo con realidades muy diferentes. Los ingleses llegan como uno de los grandes favoritos al título gracias al talento y la profundidad de su plantilla, mientras que el combinado africano buscará seguir haciendo historia y mantener vivo el sueño mundialista.

Se espera que Inglaterra tome la iniciativa con el control del balón y un juego ofensivo desde el comienzo. Por su parte, RD Congo intentará sostener el orden defensivo y aprovechar la velocidad de sus atacantes para sorprender al favorito y conseguir una de las mayores campanadas de esta fase del torneo.

Minuto a minuto de Inglaterra vs. RD Congo, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Fecha: Miércoles 1 de julio

Hora (Colombia): 11:00 a. m.

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Dónde verlo en vivo: DSports, Paramount+, Caracol TV y RCN

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