Irán vs. Nueva Zelanda, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

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Irán llega al Mundial de 2026 con una oportunidad histórica en lo deportivo. La selección persa disputa su séptima Copa del Mundo y encadena su cuarta clasificación consecutiva, algo nunca antes logrado en su historia. Sin embargo, su participación también está marcada por el conflicto bélico que enfrenta actualmente a Irán con Estados Unidos e Israel, un contexto que ha acompañado cada paso de su preparación mundialista.
Aun así, Irán afronta el torneo con la ilusión de hacer historia. Su primer rival será Nueva Zelanda, que regresa a un Mundial después de 16 años y llega con una curiosa historia fuera de las canchas: el defensor Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral tras ganar más de un millón de seguidores en redes sociales gracias a una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini.
Siga el minuto a minuto del partido entre Irán y Nueva Zelanda por la Copa Mundial de la FIFA 2026
Los once de Irán para su debut
Tim Payne va de titular. Así forma Nueva Zelanda.
¿A qué hora es el partido?
- Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
- Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)
- Estadio: SoFi Stadium, en Inglewood,
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