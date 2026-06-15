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Irán vs. Nueva Zelanda, en vivo: siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

La selección iraní debuta en el Mundial 2026 con la mira puesta en una histórica clasificación a la siguiente ronda. Enfrente estará Nueva Zelanda, que regresa a una Copa del Mundo después de 16 años.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
16 de junio de 2026 - 12:13 a. m.
La selección persa disputa su séptima Copa del Mundo y encadena su cuarta clasificación consecutiva.
La selección persa disputa su séptima Copa del Mundo y encadena su cuarta clasificación consecutiva.
Foto: AFP - -
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Irán llega al Mundial de 2026 con una oportunidad histórica en lo deportivo. La selección persa disputa su séptima Copa del Mundo y encadena su cuarta clasificación consecutiva, algo nunca antes logrado en su historia. Sin embargo, su participación también está marcada por el conflicto bélico que enfrenta actualmente a Irán con Estados Unidos e Israel, un contexto que ha acompañado cada paso de su preparación mundialista.

Aun así, Irán afronta el torneo con la ilusión de hacer historia. Su primer rival será Nueva Zelanda, que regresa a un Mundial después de 16 años y llega con una curiosa historia fuera de las canchas: el defensor Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral tras ganar más de un millón de seguidores en redes sociales gracias a una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini.

Siga el minuto a minuto del partido entre Irán y Nueva Zelanda por la Copa Mundial de la FIFA 2026

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¿A qué hora es el partido?

  • Fecha: Lunes 15 de junio de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)
  • Estadio: SoFi Stadium, en Inglewood,

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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