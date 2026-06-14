Irán vs. Nueva Zelanda: hora y dónde ver en vivo este partido del Grupo G del Mundial 2026

Irán debuta contra Nueva Zelanda en el Mundial 2026. Foto: Instagram: teammellifootball

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El duelo entre Irán y Nueva Zelanda cerrará la actividad mundialista de este lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle. Este encuentro aparece como una oportunidad clave para dos selecciones ansiosas por hacer historia de dar el golpe en una zona que también integran Bélgica y Egipto.

Los persas llegan envueltos en un contexto complejo que ha trascendido lo deportivo. El conjunto persa ha tenido que establecer su base de operaciones en México debido a restricciones migratorias y tensiones políticas con Estados Unidos. Además, varios miembros de su delegación han enfrentado dificultades para obtener visados.

Pese a ello, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei conserva argumentos para competir. Su principal referente es el delantero Mehdi Taremi, uno de los máximos goleadores de la historia de su selección. A su lado destacan el experimentado extremo Alireza Jahanbakhsh y otros futbolistas con recorrido internacional que buscarán llevar a Irán a una inédita clasificación a octavos de final.

Enfrente estará una Nueva Zelanda que vuelve a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia. Los oceánicos no participaban desde Sudáfrica 2010. Su clasificación tuvo un valor especial al convertirse en el primer equipo de Oceanía en aprovechar una plaza directa al Mundial.

Uno de los nombres que más atención ha despertado en el entorno neozelandés, además del atacante Chris Wood, es Tim Payne. El lateral se convirtió en una sensación viral en los días previos del torneo gracias a un creador de contenido argentino que hizo una campaña para convertirlo en un fenómeno digital.

Los antecedentes entre Irán y Nueva Zelanda son escasos y todos corresponden a amistosos internacionales. La última vez que se vieron en una cancha fue en octubre de 2003, cuando los persas se impusieron 3-0.

El Grupo G se completará con el partido entre Bélgica y Egipto, programado también para este lunes. Ese encuentro se disputará en Kansas City, por lo que al finalizar la jornada los cuatro integrantes de la zona habrán hecho su debut y quedará trazado el primer panorama de la lucha por los cupos a los octavos de final.

Hora y dónde ver en vivo el estreno de Irán y Nueva Zelanda en el Copa Mundial 2026:

Fecha: 15 de junio de 2026

Hora: 8:00 p.m. (hora de Colombia)

Estadio: Lumen Field de Seattle (EE.UU.)

Dónde ver: DSPORTS y Paramount+

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