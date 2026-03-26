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El último recurso: Gennaro Gattuso y la urgencia de Italia

El histórico exjugador del AC Milan y de la selección italiana tiene las riendas de un equipo que está al borde de otra gran decepción. En el repechaje, se juega el prestigio frente a Irlanda del Norte.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
26 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
El histórico exjugador del AC Milan y de la selección italiana tiene las riendas de un equipo que está al borde de otra gran decepción. En el repechaje, se juega el prestigio frente a Irlanda del Norte.
El histórico exjugador del AC Milan y de la selección italiana tiene las riendas de un equipo que está al borde de otra gran decepción. En el repechaje, se juega el prestigio frente a Irlanda del Norte.
Foto: EFE - CLAUDIO GIOVANNINI

En un fútbol cada vez más dominado por la estética y el talento individual, Gennaro Gattuso siempre fue otra cosa. Sacrificio, carácter y una mentalidad competitiva que no negociaba nada. No jugaba para gustar, jugaba para ganar. Y ese mismo ADN es el que hoy intenta trasladar a una Italia que vuelve a caminar al borde del abismo.

El partido contra Irlanda del Norte no es uno más. Es, en palabras del propio Gattuso, el más importante de su carrera como entrenador. “Cargo con todo un país en los hombros”, admitió. Siete...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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