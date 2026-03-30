Jamaica vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver en vivo repechaje al Mundial

Jugadores de la selección nacional de Jamaica durante el partido de repesca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Nueva Caledonia en el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco, en México. Foto: EFE - Francisco Guasco

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Jamaica sigue buscando ser la séptima selección de la CONCACAF clasificada a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. No obstante, primero deberá vencer a la República Democrática del Congo, la cual la espera en un partido único por ver quién integra el grupo K del Mundial.

La misma zona a la que hace parte la selección de Colombia, Uzbekistán y Portugal, una de las que podría meterse en la disputa por el título del mundo. Vale la pena recordar que Jamaica fue la ganadora de la ronda inicial de la repesca internacional en la que venció por un gol a Nueva Caledonia. Un representante de Oceanía que soñaba con estar en la Copa del Mundo.

Sin embargo, ahora este último cupo quedará en manos de Jamaica o la República Democrática del Congo. Sea cual sea el ganador, Colombia lo enfrentará el 23 de junio en Guadalajara, la misma sede de este partido por el repechaje, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

Jamaica vs. Nueva Caledonia

Apenas en el minuto 18, Jamaica se puso al frente en el marcador gracias a un rebote cazado por su número 9, luego de un tiro libre. Eso sí, Nueva Caledonia nunca renunció al partido e incluso casi marca en el primer tiempo.

Durante la segunda mitad Jamaica se impuso en el trámite, pero sin ser apabullante en el ataque. Más que por un mérito de la defensa oceánica, fue por un desaprovechamiento de las ocasiones generadas en el segundo tiempo.

Durante los minutos finales, Nueva Caledonia trató de poner en duda la victoria parcial y por la mínima de Jamaica. No obstante, el empate nunca llegó y ahora los caribeños tendrán 90 minutos para clasificar al Mundial.

Jamaica vs. República Democrática del Congo: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 31 de marzo de 2026

Lugar : Estadio Akron de Guadalajara, México

Hora : 4:00 p.m.

Canal: DSports, DGO, Win+ Fútbol y Win Sports Online

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