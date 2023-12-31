Volante ofensivo
Cúcuta, Norte de Santander |34 AÑOS | 12.07.91

James Rodríguez: el último baile del capitán

Colombia no está lista para el principio del fin del jugador más determinante en la historia de su selección.

James se suele transformar cuando se pone la camiseta tricolor. No necesita de contextos para ser el jugador distinto, aquel que decide los ritmos del partido y por el que pasará la elaboración de nuestro fútbol. Al tratarse de su último baile las expectativas son gigantes.

Qué se espera de él en el Mundial

Esté bien o esté mal, es fundamental al menos para hacer grupo con su veteranía, pero la afición espera que su zurda mágica reaparezca en la cita que puede coronar su legado. Es de esos 10 clásicos de los que ya no quedan muchos. Con la pelota en los pies es un maestro de orquesta, el encargado de ver espacios donde nadie más lo hace. Lo que no aporta en marca lo da a la hora de crear. Si su magia está intacta a pesar de la falta de ritmo, la ilusión de hacer historia en esta cita orbital crece.

Con siete asistencias, James fue el máximo asistente de toda la última eliminatoria sudamericana. Ese logro, sumado a las 6 de la Copa América 2024 -torneo en el que fue escogido como el mejor jugador-, confirma que el '10' atraviesa un segundo aire con la selección. Si la falta de ritmo no lo limita, podrá sacar la mejor versión de jugadores como Luis Díaz y Luis Suárez.

Minutos jugados en las eliminatorias

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Partidos jugados con selección: 124

Goles con
la selección:
3

James ha competido en las ligas más competitivas del mundo. Los puntos más altos de su carrera fueron sus pasos por Real Madrid y Bayern Múnich. Sin embargo, a nivel de clubes, siempre sufrió para tener procesos a largo plazo. Brilló desde muy joven, primero con Envigado y luego con Banfield. También se destacó en Porto y Mónaco. Dejó buenos recuerdos todos. En los últimos años tuvo pasos por Catar, Grecia, Brasil, México y más recientemente por EE.UU.. En ninguno pudo dejar huella a pesar de mostrar destellos de sus mejores épocas.

Las cifras detrás de los jugadores

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© El Espectador, Junio 2026
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