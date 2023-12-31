Qué se espera de él en el Mundial

Esté bien o esté mal, es fundamental al menos para hacer grupo con su veteranía, pero la afición espera que su zurda mágica reaparezca en la cita que puede coronar su legado. Es de esos 10 clásicos de los que ya no quedan muchos. Con la pelota en los pies es un maestro de orquesta, el encargado de ver espacios donde nadie más lo hace. Lo que no aporta en marca lo da a la hora de crear. Si su magia está intacta a pesar de la falta de ritmo, la ilusión de hacer historia en esta cita orbital crece.