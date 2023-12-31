En la cita orbital se le baraja como una opción de impacto desde el banco por su velocidad, desborde y remate de media distancia.
El atacante nariñense es peligroso por las bandas, tiene velocidad y remate de media distancia,. Puede actuar como un complemento ideal para el punta titular en el esquema de Lorenzo. Opera principalmente por la izquierda, el mismo sector en el que Luis Díaz es especalista, por lo que para ver minutos le toca apelar a su versatilidad. Da una mano a la hora de desequilibrar y su potencia le permite ganar a los defensores rivales en el mano mano.
Lorenzo lo llamó por primera vez al proceso en la visita a Paraguay, en noviembre de 2023, y entró para los últimos nueve minutos. Después estuvo borrado por el técnico argentino. Regresó en enero de 2025 como una alternativa en el ataque por las bandas. Le marcó a Francia en la pasada fecha FIFA.
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Debutó con Deportes Tolima en 2017 y fue campeón de la Liga BetPlay en 2021. Tras ese título en el fútbol profesional colombiano dio el salto a Brasil, donde fichó por el Grêmio de Porto Alegre, con el que descendió en su primera temporada. Tras jugar en el ascenso brasileño, en febrero de 2023 llegó a Rosario Central, en Argentina, donde encontró la que ha sido la mejor versión de su carrera hasta ahora. En total con los Canallas acumula 129 partidos y 24 goles. Es un titular habitual con el equipo rosarino.