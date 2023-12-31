Partidos jugados con selección: 9

Goles con

la selección: 3

Debutó con Deportes Tolima en 2017 y fue campeón de la Liga BetPlay en 2021. Tras ese título en el fútbol profesional colombiano dio el salto a Brasil, donde fichó por el Grêmio de Porto Alegre, con el que descendió en su primera temporada. Tras jugar en el ascenso brasileño, en febrero de 2023 llegó a Rosario Central, en Argentina, donde encontró la que ha sido la mejor versión de su carrera hasta ahora. En total con los Canallas acumula 129 partidos y 24 goles. Es un titular habitual con el equipo rosarino.