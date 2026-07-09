Jáminton Campaz rompió su silencio: “El fútbol también está hecho de momentos difíciles”

Jáminton Campaz disputó tres partidos en el Mundial de Norteaméirca 2026. Foto: EFE - BOB FRID

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Jáminton Campaz, futbolista de la selección de Colombia que participó en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, se reportó este jueves con un mensaje en sus redes sociales, apenas dos días después de la eliminación de la tricolor a manos de Suiza en los octavos de final. Agradeció el apoyo de los hinchas y lamentó que el resultado no fuera el esperado.

Arrancó su comunicado diciendo: “Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”.

Campaz, nacido en Nariño hace 26 años, disputó tres partidos en esta Copa del Mundo, todos ellos como emergente. Disputó los minutos finales del debut contra Uzbekistán y marcó. También lo hizo en el cierre del duelo contra Ghana de dieciseisavos de final y por último en el partido de octavos contra Suiza.

El extremo nariñense de Rosario Central agradeció el apoyo brindado por la hinchada tricolor durante el torneo: “Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también en los más difíciles”.

En el partido contra Suiza, Campaz fue protagonista de un momento que quedó grabado en la memoria del hincha tricolor, aunque no por algo positivo. Corría el minuto 115 del partido cuando Camilo Vargas jugó en largo y encontró por derecha a Daniel Muñoz, quien le bajó la pelota al nariñense, dejándolo mano a mano con el portero.

Era la opción más clara del partido y el extremo de 26 años la mandó por encima del travesaño. Si esa acción hubiese terminado al fondo de la red, de pronto, no habríamos necesitado de una definición desde el punto penalti. Por esa razón Jáminton fue uno de los jugadores más señalados tras la eliminación de la selección colombiana.

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", escribió Campaz al respecto.

El futbolista de Rosario Central confesó que está pasando por un momento difícil tras la eliminación y pidió que, en medio del mal trago que supuso la derrota, prime el respeto, pues ha sido víctima de mensajes violentos en redes sociales, tanto así que en sus publicaciones anteriores de Instagram desactivó los comentarios.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

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