Japón, el poder emergente que amenaza con hacer historia en este Mundial 2026

Jugadores de Japón celebran el segundo gol frente a Países Bajos en la primera fecha del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Foto: AFP - ARIC BECKER
El reciente empate 2-2 con Países Bajos, en el que llegó a poner contra las cuerdas al combinado neerlandés en varios tramos del partido, confirmó algo que el fútbol asiático viene anunciando hace años, y es que Japón ya no es la cuota de relleno de los mundiales. Es un poder organizado, con identidad propia, que quiere hacer historia en Norteamérica 2026.
En Catar 2022, los Samuráis Azules vencieron a Alemania y a España, ambas excampeonas del mundo, en la misma fase de grupos. Y Colombia también guarda una espina clavada, pues el equipo al...
Por Daniel Bello
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com
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