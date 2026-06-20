Japón, el poder emergente que amenaza con hacer historia en este Mundial 2026

Jugadores de Japón celebran el segundo gol frente a Países Bajos en la primera fecha del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: AFP - ARIC BECKER

El reciente empate 2-2 con Países Bajos, en el que llegó a poner contra las cuerdas al combinado neerlandés en varios tramos del partido, confirmó algo que el fútbol asiático viene anunciando hace años, y es que Japón ya no es la cuota de relleno de los mundiales. Es un poder organizado, con identidad propia, que quiere hacer historia en Norteamérica 2026.

En Catar 2022, los Samuráis Azules vencieron a Alemania y a España, ambas excampeonas del mundo, en la misma fase de grupos. Y Colombia también guarda una espina clavada, pues el equipo al...