Japón y Túnez jugarán el partido 1.000 en la historia de los Mundiales: fecha, hora y TV

Jugadores de Japón celebran el segundo gol frente a Países Bajos en la primera fecha del grupo F de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Foto: AFP - ARIC BECKER

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 seguirá escribiendo capítulos memorables en la historia del fútbol. Este sábado 20 de junio, Japón y Túnez se enfrentarán en el Estadio Monterrey de México en un encuentro que quedará registrado para siempre: será el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales de la FIFA.

Desde la primera Copa Mundial disputada en 1930, el torneo ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Lo que comenzó con apenas 13 equipos participantes ha dado paso a una competencia que reúne a selecciones de todos los continentes y que, en esta edición de 2026, cuenta con un formato ampliado que permite una representación aún mayor de países y culturas.

En 1954, la FIFA tenía solo 87 asociaciones miembro y la Copa Mundial estaba dominada principalmente por selecciones europeas y sudamericanas. Para entonces, apenas seis países de otras regiones habían participado en una fase final mundialista.

El duelo entre una selección asiática y otra africana en territorio norteamericano refleja la expansión global que ha experimentado el fútbol durante las últimas décadas y el carácter inclusivo que hoy tiene la máxima competición de selecciones.

El capitán de Túnez, Ellyes Skhiri, destacó la importancia del momento al señalar que participar en el partido número 1.000 de la historia de los Mundiales es un hecho “verdaderamente simbólico”. Más allá de los puntos en juego, el mediocampista reconoció que formar parte de una fecha tan especial representa un orgullo para su selección y para el fútbol africano.

Japón y Túnez buscarán sumar una victoria importante en sus aspiraciones dentro del torneo, pero también tendrán el privilegio de quedar inmortalizados en los registros de la Copa Mundial.

Cuando el balón ruede en Monterrey, no será un partido cualquiera. Será la celebración de casi un siglo de historia mundialista y una prueba del crecimiento constante del deporte más popular del planeta.

Japón y Túnez, obligados a sumar en un grupo que sigue abierto

El Grupo F llega muy abierto a la segunda jornada. Tras la primera fecha, Japón rescató un valioso empate 2-2 frente a Países Bajos, mientras que Túnez sufrió una dura derrota por 5-1 contra Suecia. Esto deja a los suecos como líderes provisionales del grupo, seguidos por Japón y Países Bajos con un punto cada uno, mientras que Túnez ocupa la última posición sin unidades.

Por eso, el duelo entre japoneses y tunecinos será clave: una victoria de Japón lo acercaría a los dieciseisavos de final, mientras que Túnez está obligado a sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación antes de la última jornada.

Fecha, hora y dónde ver Japón vs. Túnez, el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026.

Hora: 11:00 p. m. (hora de Colombia).

Estadio: Estadio Monterrey, México.

Dónde ver: DirecTV Sports, DGO y Paramount+.

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