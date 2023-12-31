Lerma llega a esta Copa del Mundo con una amplia experiencia vestido con los colores de la tricolor. En su primer Mundial, el de Rusia 2018, apenas era un revulsivo en la mitad de la cancha. Hoy parece inamovible entre los inicialistas.
El vallecaucano es un volante más enfocado en la contención que en la creación. Su perfil derecho -algunas veces se desempeñó como lateral en etapas más tempranas de su carrera- le permite cubrir esa banda para que Daniel Muñoz se proyecte en ataque. No es raro verlo entre los centrales cuando el partido se lo pide, de hecho, en su club, cuando jugan con línea de tres, él pasa a ser uno de ellos. Lorenzo lo ubica de cinco, aunque con flexibilidad para proyectarse cuando el partido se presta para que Colombia tenga el control.
Cuando una lesión le impidió estar en los partidos contra Uruguay y Ecuador -ambos fueron derrotas- su impacto se notó por su ausencia a la hora de darle equilibrio al equipo. Para Lorenzo es la principal opción en la primera línea de volantes.. Sin la pelota, Lerma se convierte en un ladrillo más en el muro tricolor. Con el balón pasa a ser uno más en la elbaoración, aunque esa no es su principal virtud.
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Lerma fue de menos a más a lo largo de la última temporada con Crystal Palace y se afianzó como titular. Al principio de la pasada campaña su rol era más el de un emergente que ayudaba a cerrar partidos, pero logró ser indispensable desde el pitazo inicial. Viene de conquistar la COnference League junto con Daniel Muñoz. Con más de 190 partidos es además el colombiano que más presencias acumula en la Premier League. Antes de jugar en el Palace vistió los colores del Bournemouth, su segundo equipo en Europa. El primero fue el Levante de España, al que llegó hace más de una década con apenas 20 años.