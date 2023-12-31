Partidos jugados con selección: 64

Goles con

la selección: 3

Lerma fue de menos a más a lo largo de la última temporada con Crystal Palace y se afianzó como titular. Al principio de la pasada campaña su rol era más el de un emergente que ayudaba a cerrar partidos, pero logró ser indispensable desde el pitazo inicial. Viene de conquistar la COnference League junto con Daniel Muñoz. Con más de 190 partidos es además el colombiano que más presencias acumula en la Premier League. Antes de jugar en el Palace vistió los colores del Bournemouth, su segundo equipo en Europa. El primero fue el Levante de España, al que llegó hace más de una década con apenas 20 años.